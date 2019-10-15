İş gücü istatistikleri (1)

Türkiye'de işsizlik oranı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 3,1 puan artarak yüzde 13,9'a yükseldi. Bu dönemde işsiz sayısı 1 milyon 65 bin kişilik artışla 4 milyon 596 bin kişi olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 65 bin kişi artarak 4 milyon 596 bin kişiye çıktı. İşsizlik oranı 3,1 puan yükselerek yüzde 13,9 oldu.

İşsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre ise 0,9 puan arttı.

Tarım dışı işsizlik oranı 3,6 puanlık artışla yüzde 16,5 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 7,2 puan yükselerek yüzde 27,1 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 3,2 puan artışla yüzde 14,2 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, 2010-2019 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:

20102011201220132014201520162017 20182019Ocak13,611,19,39,710,311,3 11,1 13 10,8 14,7Şubat13,510,79,69,710,211,2 10,9 12,6 10,6 14,7Mart12,810,19,19,49,710,6 10,1 11,7 10,1 14,1Nisan11,39,38,28,799,6 9,3 10,5 9,6 13Mayıs10,38,97,68,28,89,3 9,410,2 9,7 12,8Haziran9,98,77,38,19,19,6 10,210,2 10,2 13Temmuz9,98,67,68,69,89,8 10,7 10,7 10,8 13,9Ağustos10,68,58910,110,1 11,3 10,6 11,1 Eylül10,68,28,39,210,510,3 11,3 10,6 11,4 Ekim10,58,48,39,110,410,5 11,8 10,3 11,6 Kasım10,28,48,69,310,710,5 12,1 10,3 12,3 Aralık10,699,3 9,610,910,8 12,7 10,4 13,5 Yıllık11,19,18,4 99,910,3 10,9 10,9 11(Sürecek)

