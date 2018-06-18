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İş gücü istatistikleri (2)

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2018 10:57 | Son Güncelleme

İşsizlik oranı martta son 22 ayın en düşük seviyesine geriledi - İstihdam edilenlerin sayısı martta geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 10 bin kişi artarak 28 milyon 499 bin kişi, istihdam oranı ise 1 puanlık artışla yüzde 47,1 oldu - İş gücüne katılma oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 52,4 olarak gerçekleşti - Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,7 puan azalarak yüzde 32,4 olarak kayıtlara geçti

Türkiye'de işsizlik oranı martta son 22 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, martta yüzde 10,1'e gerileyen işsizlik oranı, böylece Mayıs 2016'dan sonra en düşük seviyeyi gördü. İşsizlik oranı, Mayıs 2016'da yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşmişti.

İstihdam edilenlerin sayısı, martta geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 10 bin kişi artarak 28 milyon 499 bin kişi, istihdam oranı ise 1 puanlık artışla yüzde 47,1 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 27 bin azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 38 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,7'si tarım, yüzde 19,7'si sanayi, yüzde 7,3'ü inşaat, yüzde 55,3'ü ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Martta geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün, istihdam edilenler içindeki payı 0,8 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,3 puan, hizmet sektörünün payı 0,5 puan arttı. İnşaat sektörünün payı ise değişim göstermedi.

- İş gücüne katılma oranı yükseldi

İş gücü, geçen yılın aynı dönemine göre 578 bin kişi artarak 31 milyon 709 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 52,4 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,1 puanlık azalışla yüzde 71,8, kadınlarda ise 0,5 puanlık artışla yüzde 33,4 oldu.

Martta herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı da geçen yılın aynı dönemine göre 0,7 puan azalarak yüzde 32,4 oldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 0,1 puan azalarak yüzde 21,9 olarak hesaplandı.
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- Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 59 bin kişi azalarak 28 milyon 877 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puan azalarak yüzde 47,8 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 22 bin kişi artarak 3 milyon 174 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,1 puan artarak yüzde 9,9 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı ise bir önceki döneme göre 0,1 puan azalarak yüzde 53 olarak hesaplandı. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 55 bin kişi, sanayi sektöründe 9 bin ve inşaat sektöründe 44 bin kişi azalırken, hizmet sektöründe 48 bin kişi arttı.

Türkiye genelinde Mart 2018'e ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

ToplamErkekKadın15 ve daha yukarı yaştakiler Nüfus 60.46429.93430.530İş gücü 31.70921.498 10.211İstihdam28.499

19.607 8.892Tarım 5.058 2.864 2.194Tarım dışı 23.44116.744 6.698İşsiz 3.210 1.890 1.319İş gücüne dahil olmayanlar 28.755 8.43620.319İş gücüne katılma oranı 52,4 71,8 33,4İstihdam oranı 47,1 65,5 29,1İşsizlik oranı 10,1 8,8 12,9Tarım dışı işsizlik oranı 11,9 9,9 16,315-64 yaş grubu İş gücüne katılma oranı 57,6 77,5 37,5İstihdam oranı 51,7 70,6 32,6İşsizlik oranı 10,3 8,9 13,2Tarım dışı işsizlik oranı 11,9 9,9 16,5

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 17,7 15 22,7 Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 21,8 12,9 31,1

(Bitti)

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İşsizlik Mart döneminde yüzde 10.1, tarım dışı işsizlik yüzde 11.9İşsizlik Mart döneminde yüzde 10.1, tarım dışı işsizlik yüzde 11.9
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