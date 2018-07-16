İş gücü istatistikleri (2)

İstihdam edilenlerin sayısı, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre 852 bin kişi artarak 29 milyon 9 bin kişi, istihdam oranı ise 0,7 puanlık artışla yüzde 47,9 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, nisanda yüzde 9,6'ya gerileyen işsizlik oranı, böylece Mayıs 2016'dan sonra en düşük seviyeyi gördü. Mayıs 2016'da yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşen ve Haziran 2016'da yüzde 10,2 olarak hesaplanan işsizlik oranı, 23 ay sonra tek haneye indi.

İstihdam edilenlerin sayısı nisanda geçen yılın aynı dönemine göre 852 bin kişi artarak artarak 29 milyon 9 bin kişi, istihdam oranı ise 0,7 puanlık artışla yüzde 47,9 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 15 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 868 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,3'ü tarım, yüzde 19,5'i sanayi, yüzde 7,4'ü inşaat, yüzde 54,8'i ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Nisanda geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün, istihdam edilenler içindeki payı 0,6 puan, inşaat sektörünün payı 0,4 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,4 puan, hizmet sektörünün payı 0,5 puan arttı.