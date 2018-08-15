İş gücü istatistikleri (2)

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre 650 bin kişi artarak 29 milyon 138 bin kişiye, istihdam oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 48,1'e yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre 650 bin artarak 29 milyon 138 bin kişi oldu, istihdam oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 48,1'e çıktı.
Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 97 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 747 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,8'i tarım, yüzde 19,5'i sanayi, yüzde 7,2'si inşaat, yüzde 54,6'sı ise hizmetler sektöründe yer aldı.
Mayısta geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,8 puan, inşaat sektörünün payı 0,3 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,6 puan, hizmet sektörünün payı 0,6 puan arttı.
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- İş gücüne katılım oranı yükseldi
İş gücü, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre 561 bin kişi artarak 32 milyon 274 bin kişiye, iş gücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 53,3'e ulaştı. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı değişim göstermeyerek yüzde 72,6'da kalırken, kadınlarda 0,5 puanlık artışla yüzde 34,4'e çıktı.
Mayısta herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı da bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,5 puan azalışla yüzde 33,7 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 22,4 oldu.
- Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam
Hazine ve Maliye Bakanlığının derlediği verilere göre, yılın ikinci döneminde toplam kamu istihdamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 artarak 4 milyon 131 bin kişiye ulaştı. Bu artışta, daha önce kamu istihdamında yer almayan taşeronların kamu çalışanı statüsüne (sürekli işçi) geçmesi etkili oldu.
Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam aynı süreçte 98 bin kişi azalarak 28 milyon 681 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,2 puan azalarak yüzde 47,4'e geriledi. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı ise bir önceki döneme göre 93 bin kişi artarak 3 milyon 400 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,3 puan yükselerek yüzde 10,6'ya çıktı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı bir önceki döneme göre değişim göstermeyerek yüzde 53 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 48 bin, inşaat sektöründe 49 bin, hizmet sektöründe 19 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 19 bin kişi arttı.
Türkiye genelinde mayıs ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle:
Toplam
Erkek
Kadın
15 ve daha yukarı yaştakiler
Nüfus
60.571
29.975
30.596
İş gücü
32.274
21.751
10.523
İstihdam
29.138
19.919
9.218
Tarım
5.480
2.997
2.483
Tarım dışı
23.658
16.923
6.735
İşsiz
3.136
1.832
1.305
İş gücüne dahil olmayanlar
28.297
8.224
20.073
İş gücüne katılma oranı
53,3
72,6
34,4
İstihdam oranı
48,1
66,5
30,1
İşsizlik oranı
9,7
8,4
12,4
Tarım dışı işsizlik oranı
11,6
9,6
16,1
15-64 yaş grubu
İş gücüne katılma oranı
58,6
78,4
38,5
İstihdam oranı
52,7
71,7
33,7
İşsizlik oranı
9,9
8,6
12,7
Tarım dışı işsizlik oranı
11,6
9,6
16,2
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı
17,8
14,8
23,2
Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı
21,9
13,1
31
(Bitti)
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