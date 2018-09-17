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İş gücü istatistikleri (2)

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2018 10:33 | Son Güncelleme

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı haziranda geçen yılın aynı dönemine göre 611 bin kişi artarak 29 milyon 314 bin kişiye ulaştı, istihdam oranı ise 0,4 puanlık artışla yüzde 48,4'e yükseldi - İş gücüne katılım oranı 0,4 puan artışla yüzde 53,8 olarak gerçekleşti - Söz konusu dönemde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 0,7 puan azalarak yüzde 34'e geriledi

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre 611 bin kişi artarak 29 milyon 314 bin kişiye ve istihdam oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 48,4'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre 611 bin kişi artarak 29 milyon 314 bin kişi oldu, istihdam oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 48,4'e çıktı.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 133 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 744 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,2'si tarım, yüzde 19,6'sı sanayi, yüzde 7,2'si inşaat, yüzde 54'ü ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Haziranda geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,9 puan, inşaat sektörünün payı 0,4 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,8 puan, hizmet sektörünün payı 0,4 puan arttı.
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- İş gücüne katılım oranı yükseldi

İş gücü, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre 675 bin kişi artarak 32 milyon 629 bin kişiye, iş gücüne katılma oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 53,8'e ulaştı. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 73,4'e, kadınlarda 0,5 puanlık artışla yüzde 34,6'ya yükseldi.

Haziranda herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı da geçen yılın aynı dönemine göre 0,7 puan azalışla yüzde 34'e geriledi. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı geçen yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 22,4 oldu.

- Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 75 bin kişi artarak, 28 milyon 748 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puan yükselerek yüzde 47,4 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 93 bin kişi artışla 3 milyon 505 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,3 puan artarak yüzde 10,9'a yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,2 puan artarak yüzde 53,2 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 30 bin, inşaat sektöründe 6 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 68 bin, hizmet sektöründe 43 bin kişi arttı.

Türkiye genelinde haziran ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

Toplam

Erkek

Kadın

15 ve daha yukarı yaştakiler

Nüfus

60.626

29.996

30.630

İş gücü

32.629

22.020

10.609

İstihdam

29.314

20.106

9.208

Tarım

5.624

3.048

2.576

Tarım dışı

23.690

17.057

6.633

İşsiz

3.315

1.915

1.400

İş gücüne dahil olmayanlar

27.997

7.976

20.021

İş gücüne katılma oranı

53,8

73,4

34,6

İstihdam oranı

48,4

67

30,1

İşsizlik oranı

10,2

8,7

13,2

Tarım dışı işsizlik oranı

12,1

9,9

17,3

15-64 yaş grubu

İş gücüne katılma oranı

59,2

79,4

38,8

İstihdam oranı

53,1

72,4

33,6

İşsizlik oranı

10,4

8,9

13,5

Tarım dışı işsizlik oranı

12,2

10

17,4

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı

19,4

16,5

24,6

Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı

24,3

15,4

33,5

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
haziran iş gücü istatistikleri TÜİK

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