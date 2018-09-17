İş gücü istatistikleri (2)

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre 611 bin kişi artarak 29 milyon 314 bin kişiye ve istihdam oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 48,4'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre 611 bin kişi artarak 29 milyon 314 bin kişi oldu, istihdam oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 48,4'e çıktı.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 133 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 744 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,2'si tarım, yüzde 19,6'sı sanayi, yüzde 7,2'si inşaat, yüzde 54'ü ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Haziranda geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,9 puan, inşaat sektörünün payı 0,4 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,8 puan, hizmet sektörünün payı 0,4 puan arttı.

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- İş gücüne katılım oranı yükseldi

İş gücü, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre 675 bin kişi artarak 32 milyon 629 bin kişiye, iş gücüne katılma oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 53,8'e ulaştı. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 73,4'e, kadınlarda 0,5 puanlık artışla yüzde 34,6'ya yükseldi.