İş gücü istatistikleri (2)

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre 507 bin kişi artarak 29 milyon 265 bin kişiye ve istihdam oranı 0,2 puanlık artışla yüzde 48,2'ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre 507 bin kişi artarak 29 milyon 265 bin kişi oldu, istihdam oranı 0,2 puanlık artışla yüzde 48,2'ye çıktı.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 247 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 755 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,7'si tarım, yüzde 19,5'i sanayi, yüzde 6,9'u inşaat, yüzde 53,9'u ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Temmuzda geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1,2 puan, inşaat sektörünün payı 0,7 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,8 puan, hizmet sektörünün payı 1,1 puan arttı.

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- İş gücüne katılım oranı yükseldi

İş gücü, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre 596 bin kişi artarak 32 milyon 796 bin kişiye, iş gücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 54'e ulaştı. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,3 puanlık artışla yüzde 73,8'e, kadınlarda 0,4 puanlık artışla yüzde 34,7'ye yükseldi.