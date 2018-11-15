İş gücü istatistikleri (2)

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 256 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 745 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,4'ü tarım, yüzde 19,5'i sanayi, yüzde 7,1'i inşaat, yüzde 54'ü ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 490 bin kişi artarak 29 milyon 318 bin kişi oldu. İstihdam oranı 0,3 puanlık artışla yüzde 48,3'e çıktı.

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 490 bin kişi artarak 29 milyon 318 bin kişiye yükselirken, istihdam oranı 0,3 puanlık artışla yüzde 48,3 olarak gerçekleşti.

İş gücü, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 756 bin kişi artarak 32 milyon 989 bin kişiye, iş gücüne katılma oranı ise 0,6 puan artışla yüzde 54'e ulaştı. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,6 puanlık artışla yüzde 74,1'e, kadınlarda 0,6 puanlık artışla yüzde 34,9'a yükseldi.

Ağustosta herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı geçen yılın aynı dönemine göre 1,1 puan azalışla yüzde 34'e geriledi. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,1 puan azalarak yüzde 22,1 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığının derlediği verilere göre, bu yılın 3'üncü döneminde toplam kamu istihdamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,2 oranında artarak 4 milyon 296 bin kişiye ulaştı. Bu artışta, daha önce kamu istihdamında yer almayan taşeronların kamu çalışanı statüsüne (sürekli işçi) geçmesi etkili oldu.

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- Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam ağustosta bir önceki aya göre 151 bin kişi artarak 28 milyon 891 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,2 puan yükselerek yüzde 47,6 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı da ağustosta temmuz ayına göre 57 bin kişi artışla 3 milyon 627 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,2 puan artarak yüzde 11,2'ye yükseldi.