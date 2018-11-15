FİNANS

İş gücü istatistikleri (2)

FİNANS HABERLERİ  | 15.11.2018 10:39 | Son Güncelleme

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 490 bin kişi artarak 29 milyon 318 bin kişiye ulaşırken, istihdam oranı ise 0,3 puanlık artışla yüzde 48,3 oldu - İş gücüne katılım oranı 0,6 puan artışla yüzde 54,3 olarak gerçekleşti - Söz konusu dönemde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 1,1 puan azalarak yüzde 34'e geriledi

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 490 bin kişi artarak 29 milyon 318 bin kişiye yükselirken, istihdam oranı 0,3 puanlık artışla yüzde 48,3 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 490 bin kişi artarak 29 milyon 318 bin kişi oldu. İstihdam oranı 0,3 puanlık artışla yüzde 48,3'e çıktı.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 256 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 745 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,4'ü tarım, yüzde 19,5'i sanayi, yüzde 7,1'i inşaat, yüzde 54'ü ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Ağustosta geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1,3 puan, inşaat sektörünün payı 0,8 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,6 puan, hizmet sektörünün payı 1,4 puan arttı.
\

- İş gücüne katılım oranı yüzde 54,3 oldu

İş gücü, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 756 bin kişi artarak 32 milyon 989 bin kişiye, iş gücüne katılma oranı ise 0,6 puan artışla yüzde 54'e ulaştı. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,6 puanlık artışla yüzde 74,1'e, kadınlarda 0,6 puanlık artışla yüzde 34,9'a yükseldi.

Ağustosta herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı geçen yılın aynı dönemine göre 1,1 puan azalışla yüzde 34'e geriledi. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,1 puan azalarak yüzde 22,1 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığının derlediği verilere göre, bu yılın 3'üncü döneminde toplam kamu istihdamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,2 oranında artarak 4 milyon 296 bin kişiye ulaştı. Bu artışta, daha önce kamu istihdamında yer almayan taşeronların kamu çalışanı statüsüne (sürekli işçi) geçmesi etkili oldu.
\

- Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam ağustosta bir önceki aya göre 151 bin kişi artarak 28 milyon 891 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,2 puan yükselerek yüzde 47,6 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı da ağustosta temmuz ayına göre 57 bin kişi artışla 3 milyon 627 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,2 puan artarak yüzde 11,2'ye yükseldi.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı 0,3 puan artarak yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, sanayi sektöründe 27 bin, inşaat sektöründe 4 bin, hizmet sektöründe 156 bin kişi artarken, tarım sektöründe 36 bin kişi azaldı.

Türkiye genelinde ağustos ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

Toplam

Erkek

Kadın

15 ve daha yukarı yaştakiler

Nüfus (bin kişi)

60.733

30.038

30.695

İş gücü (bin kişi)

32.989

22.266

10.723

İstihdam (bin kişi)

29.318

20.209

9.109

Tarım (bin kişi)

5.697

3.066

2.631

Tarım dışı (bin kişi)

23.621

17.143

6.479

İşsiz (bin kişi)

3.670

2.056

1.614

İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)

27.745

7.773

19.972

İş gücüne katılma oranı (yüzde)

54,3

74,1

34,9

İstihdam oranı (yüzde)

48,3

67,3

29,7

İşsizlik oranı (yüzde)

11,1

9,2

15,1

Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde)

13,2

10,5

19,7

15-64 yaş grubu

İş gücüne katılma oranı (yüzde)

59,8

80,2

39,2

İstihdam oranı (yüzde)

53

72,7

33,1

İşsizlik oranı (yüzde)

11,4

9,4

15,4

Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde)

13,3

10,5

19,8

Genç nüfus (15-24 yaş) İşsizlik oranı (yüzde)

20,8

17,9

26,4

Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı (yüzde)

28,6

19,4

38,2

(Bitti)

PARTNERBurcu'yu uçurdularBurcu'yu uçurdular
Savunma ve Havacılık Sanayi’de 10 ayda 1.5 milyar dolar ihracatSavunma ve Havacılık Sanayi’de 10 ayda 1.5 milyar dolar ihracat
‘DEİK Gündem Buluşmaları’ Balıkesir’de başladı‘DEİK Gündem Buluşmaları’ Balıkesir’de başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ağustos istihdam iş gücü istatistikleri işsizlik Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

En Çok Okunan Haberler

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Memurlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Memurlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Moody’s’den Türkiye için büyüme tahmini!

Moody’s’den Türkiye için büyüme tahmini!

Soğan çürüdü, fiyatı fırlayacak

Soğan çürüdü, fiyatı fırlayacak

Dolar ne kadar? 15 Kasım dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 15 Kasım dolar kuru yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fındığını satmayan üreticiler, fiyat artışını bekliyor

Fındığını satmayan üreticiler, fiyat artışını bekliyor

THY büyüyen filosu ve yeni uçakları için pilot arıyor

THY büyüyen filosu ve yeni uçakları için pilot arıyor

Alternatif Bank yılın ilk üç çeyreğinde yüzde 41 büyüdü

Alternatif Bank yılın ilk üç çeyreğinde yüzde 41 büyüdü

Şirket yönetimlerine 'dijital katılım' dönemi

Şirket yönetimlerine 'dijital katılım' dönemi

Savunma ve Havacılık Sanayi’de 10 ayda 1.5 milyar dolar ihracat

Savunma ve Havacılık Sanayi’de 10 ayda 1.5 milyar dolar ihracat

‘DEİK Gündem Buluşmaları’ Balıkesir’de başladı

‘DEİK Gündem Buluşmaları’ Balıkesir’de başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.