İş gücü istatistikleri (2)

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 266 bin kişi artarak 29 milyon 63 bin kişiye yükselirken, istihdam oranı 0,1 puanlık azalışla yüzde 47,8 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 266 bin kişi artarak 29 milyon 63 bin kişi oldu. İstihdam oranı 0,1 puanlık azalışla yüzde 47,8'e geriledi.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 264 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 531 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,2'si tarım, yüzde 19,6'sı sanayi, yüzde 6,9'u inşaat, yüzde 54,3'ü ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Eylülde geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1,1 puan, inşaat sektörünün payı 0,8 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,8 puan, hizmet sektörünün payı 1,2 puan arttı.

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