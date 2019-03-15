İş gücü istatistikleri (2)

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 633 bin kişi azalarak 27 milyon 655 bin kişiye gerilerken, istihdam oranı 1,5 puanlık azalışla yüzde 45,4 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2018'e ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı, aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre 633 bin kişi azaldı ve 27 milyon 655 bin kişiye düştü. İstihdam oranı da 1,5 puan azalarak yüzde 45,4 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 375 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 258 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,3'ü tarım, yüzde 19,8'i sanayi, yüzde 5,8'i inşaat, yüzde 57'si hizmetler sektöründe yer aldı.

Aralık 2018'de bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1 puan, inşaat sektörünün payı 1,5 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,3 puan, hizmet sektörünün payı da 2 puan arttı.

- İş gücüne katılma oranı değişmedi