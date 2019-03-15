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İş gücü istatistikleri (2)

FİNANS HABERLERİ  | 15.03.2019 10:54 | Son Güncelleme

İstihdam edilenlerin sayısı, Aralık 2018'de bir önceki yılın aynı dönemine göre 633 bin kişi azalarak 27 milyon 655 bin kişiye geriledi ve istihdam oranı 1,5 puanlık düşüşle yüzde 45,4 oldu - İş gücüne katılma oranı bu dönemde değişim göstermeyerek yüzde 52,4 olarak gerçekleşti - Söz konusu dönemde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı 0,1 puan artarak yüzde 33,4 olarak belirlendi

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 633 bin kişi azalarak 27 milyon 655 bin kişiye gerilerken, istihdam oranı 1,5 puanlık azalışla yüzde 45,4 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2018'e ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı, aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre 633 bin kişi azaldı ve 27 milyon 655 bin kişiye düştü. İstihdam oranı da 1,5 puan azalarak yüzde 45,4 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 375 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 258 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,3'ü tarım, yüzde 19,8'i sanayi, yüzde 5,8'i inşaat, yüzde 57'si hizmetler sektöründe yer aldı.

Aralık 2018'de bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1 puan, inşaat sektörünün payı 1,5 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,3 puan, hizmet sektörünün payı da 2 puan arttı.

- İş gücüne katılma oranı değişmedi

İş gücü, Aralık 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre 378 bin kişi artarak 31 milyon 957 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 52,4 oldu. Söz konusu dönemde iş gücüne katılma oranı kadınlarda 0,1 puanlık artışla yüzde 33,6'ya yükselirken, erkeklerde değişim göstermeyerek yüzde 71,7 olarak gerçekleşti.

Aralık 2018'de herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,1 puan artarak yüzde 33,4 oldu.

- Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam azaldı

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, Aralık 2018'de bir önceki aya göre 297 bin kişi azalarak 28 milyon 262 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı da 0,5 puanlık azalışla yüzde 46,4 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı, Aralık 2018'de önceki aya göre 176 bin kişi artarak 4 milyon 106 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı da 0,6 puan artarak yüzde 12,7 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı, Aralık 2018'de bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 53,1 olarak kaydedildi. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 54 bin, sanayide 182 bin ve inşaatta 77 bin kişi azalırken, hizmet sektöründe 16 bin kişi arttı.

Türkiye genelinde geçen yılın aralık ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek KadınNüfus (bin kişi)60.94830.12130.827İş gücü (bin kişi)31.95721.58510.371İstihdam (bin kişi)27.65518.8818.774Tarım (bin kişi)4.7952.7971.998Tarım dışı (bin kişi)22.8616.0846.776İşsiz (bin kişi)4.3022.7041.597İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)28.9928.53620.456İş gücüne katılma oranı (yüzde)52,471,733,6İstihdam oranı (yüzde)45,462,728,5İşsizlik oranı (yüzde)13,512,515,4Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde)15,61418,915-64 yaş grubu İş gücüne katılma oranı (yüzde)57,877,737,8İstihdam (yüzde)49,967,831,9İşsizlik oranı (yüzde)13,712,815,7Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde)15,714,119Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde)24,522,328,3Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı24,917,132,9(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
Aralık 2018 iş gücü istatistikleri TÜİK

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