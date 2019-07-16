İş gücü istatistikleri (2)

İş gücü, nisanda 2018'in aynı dönemine göre 306 bin kişi artarak 32 milyon 401 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,1 puan azalışla yüzde 52,9 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,6 puanlık azalışla yüzde 71,8'i, kadınlarda ise 0,5 puanlık artışla yüzde 34,5'i buldu.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı, nisanda geçen yılın aynı dönemine kıyasla 810 bin kişi gerileyerek 28 milyon 199 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 1,9 puanlık azalışla yüzde 46 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre 810 bin kişi azalarak 28 milyon 199 bin kişi olurken, istihdam oranı 1,9 puanlık azalışla yüzde 46 olarak belirlendi.

Nisanda herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı geçen yılın aynı dönemine göre, 0,9 puan artarak yüzde 34,2 oldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı da geçen yılın aynı dönemine göre 0,7 puan artış göstererek, yüzde 23,1 olarak hesaplandı.

- Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam nisanda bir önceki döneme göre 74 bin kişi azalarak 28 milyon 40 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,2 puan azalışla yüzde 45,8 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 7 bin kişi artarak 4 milyon 487 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,1 puan artışla yüzde 13,8 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı ise bir önceki döneme göre 0,2 puan azalarak yüzde 53,1 olarak hesaplandı. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 84 bin, inşaat sektöründe 32 bin, hizmet sektöründe 30 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 71 bin kişi arttı.