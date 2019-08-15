İş gücü istatistikleri (2)

İş gücü, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre 152 bin kişi artarak 32 milyon 426 bin kişiye ulaşırken, iş gücüne katılma oranı 0,4 puan azalarak yüzde 52,9 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,9 puanlık azalışla yüzde 71,7 olurken, kadınlarda değişim göstermeyerek 34,4'te kaldı.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı, mayısta geçen yılın aynı dönemine kıyasla 869 bin kişi gerileyerek 28 milyon 269 bin kişi, istihdam oranı da 2 puanlık azalışla yüzde 46,1 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre 869 bin kişi azalarak 28 milyon 269 bin kişiye düşerken, istihdam oranı da 2 puanlık azalışla yüzde 46,1 oldu.

Mayısta herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı geçen yılın aynı dönemine göre, 0,7 puan artarak yüzde 34,4 oldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 0,4 puan artış göstererek yüzde 22,8 olarak hesaplandı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının derlediği verilere göre, yılın ikinci çeyreğinde toplam kamu istihdamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 artarak 4 milyon 570 bin kişi oldu.

- Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 137 bin kişi azalarak 27 milyon 876 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,3 puan gerileyerek yüzde 45,4 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 38 bin kişi artarak 4 milyon 527 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,2 puanlık artışla yüzde 14 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı ise bir önceki döneme göre, 0,3 puan azalarak 52,8 olarak hesaplandı. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 25 bin kişi, sanayi sektöründe 7 bin, inşaat sektöründe 44 bin ve hizmet sektöründe 62 bin kişi azaldı.