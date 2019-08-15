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İş gücü istatistikleri (2)

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2019 10:42 | Son Güncelleme

İstihdam edilenlerin sayısı mayısta geçen yılın aynı dönemine göre 869 bin kişi azalarak 28 milyon 269 bin kişiye gerilerken, istihdam oranı da 2 puanlık azalışla yüzde 46,1 oldu - İş gücüne katılma oranı 0,4 puan gerileyerek yüzde 52,9 olarak gerçekleşti - Söz konusu dönemde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,7 puan yükselerek yüzde 34,4 olarak kayıtlara geçti

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre 869 bin kişi azalarak 28 milyon 269 bin kişiye düşerken, istihdam oranı da 2 puanlık azalışla yüzde 46,1 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı, mayısta geçen yılın aynı dönemine kıyasla 869 bin kişi gerileyerek 28 milyon 269 bin kişi, istihdam oranı da 2 puanlık azalışla yüzde 46,1 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 307 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 562 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,3'ü tarım, yüzde 19,6'sı sanayi, yüzde 5,5'i inşaat, yüzde 56,6'sı hizmetler sektöründe yer aldı.

Mayısta geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,5 puan, inşaatın payı 1,7 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,1 ve hizmet sektörünün payı 2 puan arttı.

- İş gücüne katılma oranı azaldı

İş gücü, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre 152 bin kişi artarak 32 milyon 426 bin kişiye ulaşırken, iş gücüne katılma oranı 0,4 puan azalarak yüzde 52,9 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,9 puanlık azalışla yüzde 71,7 olurken, kadınlarda değişim göstermeyerek 34,4'te kaldı.

Mayısta herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı geçen yılın aynı dönemine göre, 0,7 puan artarak yüzde 34,4 oldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 0,4 puan artış göstererek yüzde 22,8 olarak hesaplandı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının derlediği verilere göre, yılın ikinci çeyreğinde toplam kamu istihdamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 artarak 4 milyon 570 bin kişi oldu.

- Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 137 bin kişi azalarak 27 milyon 876 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,3 puan gerileyerek yüzde 45,4 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 38 bin kişi artarak 4 milyon 527 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,2 puanlık artışla yüzde 14 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı ise bir önceki döneme göre, 0,3 puan azalarak 52,8 olarak hesaplandı. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 25 bin kişi, sanayi sektöründe 7 bin, inşaat sektöründe 44 bin ve hizmet sektöründe 62 bin kişi azaldı.

Türkiye genelinde mayın ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

ToplamErkekKadın15 ve daha yukarı yaştakiler Nüfus 61.34230.31031.032İş gücü 32.42621.740 10.685İstihdam 28.269

19.177 9.092Tarım 5.173 2.860 2.313Tarım dışı 23.09616.317 6.779İşsiz 4.157 2.563 1.593İş gücüne dahil olmayanlar 28.916 8.57020.347İş gücüne katılma oranı 52,9 71,7 34,4İstihdam oranı 46,1 63,3 29,3İşsizlik oranı 12,8 11,8 14,9Tarım dışı işsizlik oranı 15 13,3 18,915-64 yaş grubu İş gücüne katılma oranı 58,3 77,8 38,8İstihdam oranı 50,7 68,4 32,9İşsizlik oranı 13,1 12,1 15,2Tarım dışı işsizlik oranı 15,1 13,4 19

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 23,3 21,1 27 Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 24 16,4 31,8 (Bitti)

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