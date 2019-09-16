İş gücü istatistikleri (2)

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı haziranda geçen yılın aynı dönemine göre 802 bin düşüşle 28 milyon 512 bin kişi olurken, istihdam oranı da 2 puanlık azalışla yüzde 46,4'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı haziranda geçen yılın aynı dönemine göre 802 bin kişi azalarak 28 milyon 512 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 2 puanlık azalışla yüzde 46,4'e düştü.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 232 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 569 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,9'u tarım, yüzde 19,7'si sanayi, yüzde 5,7'si inşaat, yüzde 55,7'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,3, inşaat sektörünün payı 1,5 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,1, hizmet sektörünün payı 1,7 puan arttı.

- İş gücüne katılım oranı düştü

İş gücü, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre 137 bin kişi artarak 32 milyon 766 bin kişi olurken, iş gücüne katılma oranı ise 0,5 puan azalarak yüzde 53,3'e geriledi. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 1 puanlık azalış ile yüzde 72,4'e gerilerken, kadınlarda ise 0,1 puanlık artışla yüzde 34,7'e ulaştı.