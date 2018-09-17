İş gücü istatistikleri, bütçe ve sanayi üretim endeksi verileri

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, iş gücü istatistikleri, bütçe ve sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerinde işsizlik oranının yüzde 10,2 olarak gerçekleştiğini, aylık olarak da mayısın 0,5 puan üzerinde gerçekleşerek tekrar çift haneye yükseldiğini anımsattı.

İşsizlik oranının düşmesi gereken dönemde artmasının, üretimde daralmayı işaret etmesi nedeniyle endişe verici olduğunu kaydeden Zeytinoğlu, "İşsizlikteki artış eğiliminin, yatırım ortamındaki iklim bozukluğunun yansıması olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Ağustos ayı bütçesinde gelirler yüzde 23,3 artarak 70,3 milyar TL, giderler yüzde 31,5 artarak 76,1 milyar TL olarak gerçekleşti ve 5,8 milyar TL açık verdik. Bütçe açığındaki artışların ekonomimizi daha kırılgan yapacağını düşünüyoruz. Temmuz'da sanayi üretiminin aylık yüzde 3,5, yıllık yüzde 5,6’lık artışını ekonomimiz açısından olumlu değerlendiriyoruz. Bu artışların devam etmesini temenni ediyoruz. Temmuz ayında ihracatta rekor seviyede artış gerçekleştirdik. İhracat artışlarının sanayi üretimi üzerine olumlu yansımasını görüyoruz."

Zeytinoğlu, önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen Orta Vadeli Programa ilişkin ise "Umarız yeni açıklanacak OVP'de yapısal sorunlarımız çözülür ve yatırım ikliminin iyileştirilmesi için gerekli tedbirler alınarak yabancı sermayeyi tekrar çekebiliriz." değerlendirmesini yaptı.

