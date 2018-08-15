FİNANS

"İş gücümüz, iş gücüne katılım oranlarımız, istihdamımız artıyor"

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2018 11:53 | Son Güncelleme

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya: - "Son on yıllık periyoda baktığımızda, Avrupa Birliği ülkelerinde 28 ülkenin istihdamı 7 milyon 191 bin, ABD'nin son on yıllık periyotta istihdamı 7 milyon 291 bin, Türkiye'nin tek başına istihdamı 7,5 milyon olduğununu söylememiz yeter de artar. İş gücümüz, iş gücüne katılım oranlarımız, istihdamımız artıyor" - "Genç istihdamımız artıyor. Kadınların iş gücüne katılım oranları artıyor, ülkemizin milli birlik ve beraberlik şuuru daha ön safhalara çıkıyor. Neticede hep birlikte başarmaya devam edeceğiz"

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, iş gücünün, iş gücüne katılım oranının ve istihdamın arttığını vurgulayarak, "Son on yıllık periyoda baktığımızda, Avrupa Birliği ülkelerinde 28 ülkenin istihdamı 7 milyon 191 bin, ABD'nin son on yıllık periyotta istihdamı 7 milyon 291 bin, Türkiye'nin tek başına istihdamı 7,5 milyon olduğununu söylememiz yeter de artar." dedi.

Uzunkaya, kurumunun Adana Ticaret Odası iş birliğiyle ATOSEV Tesisleri'nde düzenlediği "İstihdama Yönelik Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarihin her devresinde bütün zorlukların ve badirelerin üstesinden gelmeyi başardığını anımsatarak, bu günlerde yaşanan ekonomiye yönelik spekülatif atakların da üstesinden gelineceğini kaydetti.

İŞKUR'un ülkenin tüm kurumları gibi üretmeye, katma değer ortaya koymaya çalıştığını belirten Uzunkaya, 2002'li yıllarda Türkiye'de bir yılda sadece 24 bin kişinin istihdamına aracılık eden kurumun geçen yıl bir milyonu aşan istihdamı gerçekleştirdiğini söyledi.

Uzunkaya, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre işsizlik oranının düştüğünü anlatarak, bunun tüm kurumların işsizlikle mücadele ve istihdamın artırılması noktasında yaptığı ortak çalışmaların sonucu olduğunu ifade etti.

İstihdamda cumhuriyet tarihinin eşi ve benzeri olmayan başarılı rakamlarına ulaşıldığını ancak bununla yetinmeyip yeni başarılar elde etmeye çalıştıklarını vurgulayan Uzunkaya, şöyle devam etti:

"Son on yıllık periyoda baktığımızda, Avrupa Birliği ülkelerinde 28 ülkenin istihdamı 7 milyon 191 bin, ABD'nin son on yıllık periyotta istihdamı 7 milyon 291 bin, Türkiye'nin tek başına istihdamı 7,5 milyon olduğununu söylememiz yeter de artar. İş gücümüz, iş gücüne katılım oranlarımız, istihdamımız artıyor. Genç istihdamımız artıyor. Kadınların iş gücüne katılım oranları artıyor, ülkemizin milli birlik ve beraberlik şuuru daha ön safhalara çıkıyor. Neticede hep birlikte başarmaya devam edeceğiz."

Uzunkaya, Türkiye'nin daha fazla çalışmaya, üretmeye mecbur olduğunun altını çizerek, ülkede bunu başaracak potansiyelin bulunduğunu sözlerine ekledi.

- "Oyunu bozacağız"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş da 24 Haziran'da yapılan seçimlerin ardından Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine resmen geçtiğini ve bu yeni yönetim modeliyle her alanda büyük ivme kazanılacağına inandığını belirtti.

Seçimler öncesinde başlayan ve son günlerde giderek yükselen döviz ve altın fiyatlarındaki artışın, Türkiye üzerinde tahakküm kurmak isteyen çevrelerin millette diz çöktürme hayalinin son perdesi olduğunu dile getiren Demirtaş, "Buradan bir kez daha altını çizmekte yarar görüyorum. Daha önce Gezi ve hendek olayları ile 15 Temmuz hain darbe girişimiyle başaramadıklarını, şimdi ekonomik müdahalelerle yapmaya çalışıyorlar. Bizi hizaya çekmeye çalışıyorlar ancak başaramayacaklar. Devletimizin ve hükümetimizin alacağı yeni tedbirlerle, iş dünyamızın göstereceği duyarlılıkla, milletimizin feraseti ile bu oyunu Allah'ın izniyle bozacağız." diye konuştu.

Demirtaş, Türkiye ihracatında tekstil ve hazır giyim sektörünün önemli bir yer tuttuğunu anlatarak, sektörde dönem dönem yaşanan sıkıntılara rağmen, özellikle ham madde ve ulaşım gibi avantajların ülkenin elini güçlendiren en önemli argümanlar olduğunu belirtti.

Adana'nın tekstil ve hazır giyim sektörünün geliştiği illerin başında yer aldığına dikkati çeken Demirtaş, şöyle devam etti:

"Yoğun emek isteyen bir sektör olması nedeniyle istihdama da büyük katkı sunan tekstilde, Adana'nın çok daha iyi noktalara gelebilecek bir potansiyeli bulunmaktadır. Bu kapsamda Sarıçam Dağcı Mahallesi'nde 600 dönüm arazi üzerine kurulması planlanan Tekstilciler Sitesi'nin yer seçim çalışmaları yapılarak imar plan çalışmaları tamamlanmıştır. Bin 500 kişinin istihdam edileceği, 121 işletmenin yer alacağı Tekstilciler Sitesi ile Adana'yı modern ve çağdaş bir tekstil sitesine kavuştururken, ilimizin tekstilden elde ettiği katma değerin yükselmesine de önemli katkı sağlayacağız."

Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe ile Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Karaveli'nin de birer konuşma yaptığı toplantıda Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Aktif İşgücü Hizmetleri Daire Başkanı Volkan Öz İŞKUR destekleriyle ilgili bilgilendirme yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Adana İŞKUR İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya

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