FİNANS

"İş gücüne katılım oranını yüzde 53'ün üzerine çıkardık"

FİNANS HABERLERİ  | 28.03.2019 18:42 | Son Güncelleme

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya: - "İlk defa milli yıllardan sonra biz iş gücüne katılım oranını yüzde 53,2 yani yüzde 53'ün üzerine çıkardık. İstihdam oranımızı da yine yüzde 47,1'den yüzde 47,4'e ulaştırdık" - "Avrupa Birliği 28 ülkede iş gücü piyasasına yeni ilave olan sayı 609 bin. Türkiye iş gücü piyasasında bu rakam 778 bin kişidir"

ERZİNCAN (AA) - İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "İlk defa milli yıllardan sonra biz iş gücüne katılım oranını yüzde 53,2 yani yüzde 53'ün üzerine çıkardık. İstihdam oranımızı da yine yüzde 47,1 den yüzde 47,4'e ulaştırdık." dedi.

Uzunkaya, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen "Erzincan'da 2019 İstihdam Seferberliği" programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, üniversite mezunu rakamında iş gücüne ve istihdama katkı sağlama açısından Avrupa ülkeleriyle mukayese dahi edilemeyeceğini söyledi.

Milli İstihdam Seferberliği'ne işaret eden Uzunkaya, bu sürecin kamuda takibini illerde yürütmeye çalıştıklarını anlattı.

Uzunkaya, "İŞKUR, 2002'de sadece ve sadece 24 bin 482 kişinin işe girişine aracılık yaparken, 2017 yılında Milli İstihdam Seferberliği'nde bu rakam 1 milyon 57 bin 249'a çıktı. Ardından Sayın Cumhurbaşkanımız 'artı 2' istihdam dedi." şeklinde konuştu.

İŞKUR olarak sadece Türkiye'nin değil dünyadaki iş gücü piyasası talep araştırması ile işverenlerin piyasa ile kamudaki beklentilerinin ne olduğunu ölçmeye çalıştıklarını anlatan Uzunkaya, şöyle devam etti:

"Bu teşvikler Türkiye'nin 81 ilini, 82 milyonu hedef alarak Bakanlığımızın ya da ilgili kurumların tek başına değil, tüm odalar, borsalar, işverenlerimizle birlikte aldığımız kararların ve yürüttüğümüz çalışmaların neticesinde ortaya çıkmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız 2017 yılında istihdam seferberliğini ilan ettiğinde yine 1 milyon 500 bin yeni istihdam dendi. Yeni istihdamda bu olabilir mi endişeleri vardı. Bu millet nice olmazları kendi ferasetiyle, iradesiyle ve Rabb'imizin lütfuyla başarmıştır. Bundan hiç endişeniz olmasın."

Cafer Uzunkaya, yeni bir teşviki hayata geçireceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Geçen yıl, yüzde 11,3 işsizlikle ilgili öngörü vardı, iki gün önce TÜİK verileri açıkladı. Yüzde 11 ile kapattık. Yani ekonomik programın beklentisinin altında başarıldı. Ama orada yine başka bir sürecimiz vardı. O da şuydu; ilk defa milli yıllardan sonra biz iş gücüne katılım oranını yüzde 53,2 yani yüzde 53'ün üzerine çıkardık. İstihdam oranımızı da yine yüzde 47,1'den yüzde 47,4'e ulaştırdık. Avrupa Birliği 28 ülkede iş gücü piyasasına yeni ilave olan sayı 609 bin. Türkiye iş gücü piyasasında bu rakam 778 bin kişidir. Yani biz 778 bin kişi ile ilgili istihdam imkanlarını konuşurken 28 ülkede sadece 609 bin. Biz bu 778 bin 590 kişiyi istihdam etmişiz. 349 bin kadın katılımcının 282 binini istihdam etmişiz. 82 bin genç katılmış 49 binini istihdam etmişiz. Ne Avrupa'da ne de OECD ülkelerinde böyle bir rakama da ulaşan ikinci bir ülke yok."

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, kamu kurumların müdürleri ile sanayici ve işadamları katıldı.

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açıklama Cafer Uzunkaya Erzincan İŞKUR Genel Müdür

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