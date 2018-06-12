"İş güvencemizden asla vazgeçemeyiz"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "İş güvencesi Türkiye Kamu-Sen'in kırmızı çizgisidir. Biz iş güvencemizden asla vazgeçemeyiz." dedi.

Kahveci, Afyonkarahisar İl Temsilciliği tarafından bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Kamu-Sen'in kuruluşundan bu yana Türkiye'nin bekası için mücadele ettiğini söyledi.

"Türkiye varsa, umut vardır." diyen Kahveci, 400 bin Kamu-Sen üyesinin hak arama mücadelesine omuz verdiğini ifade etti.

Çalışanın hak ve hukukunu korumak için sendikal mücadeleyi sürdürdüklerini belirten Kahveci, "Aynı zamanda biz sivil toplum örgütüyüz. Türkiye'nin gerçeklerinden ayrı düşemeyiz. Türkiye'de yaşanan ekonomi, sosyal hayat, toplumsal barışı konuşmadan sivil toplum örgütü olarak görevimizi yerine getiremeyiz. Aynı zamanda Kamu-Sen, milli ve yerli bir sivil toplum kuruluşudur." diye konuştu.

- Sözleşmelilerin kadroya alınması talebi

Gazetecilerin sorularını da cevaplayan Kahveci, sözleşmeli çalışmaya başından beri karşı olduklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti: