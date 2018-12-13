"İş Hayatında Blokzinciri" konferansı

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "International Data Corporation (IDC) tahminlerine göre dünya genelinde kurumların blokzincir ağlarına yaptıkları yatırım, 2018’in sonuna kadar 2,1 milyar doları, 2021’de ise toplam 9,7, yani yaklaşık 10 milyar doları bulacak." dedi.

Bilecik, "İş Hayatında Blokzinciri" konferansının açılışındaki konuşmasında, dijital dönüşümün, Türkiye'de ve dünyada son zamanların en çok konuşulan konularından biri olduğunu belirterek, sıkça konuşulmasının yanı sıra, bu konuda aksiyon alınmasının önemine dikkati çekti.

Türkiye'nin dijital dönüşüm konusunda henüz yolun çok başında olduğuna işaret eden Bilecik, şunları söyledi:

"Görünen o ki Türkiye'de dijital dönüşüm gerekli seviyede gerçekleşene kadar, konu gündemde bu sıklıkta yer almaya devam edecek. 4. Sanayi Devrimi ve beraberinde gelen dijital dönüşüm, üretim metotlarından iş yapma pratiklerine ve birbirimizle iletişim kurma biçimlerimize kadar her alanda köklü değişimlere neden oluyor. Bizler bu köklü dönüşümü yaşarken, yüksek katma değer yaratmaya ve tüm iş yapış biçimlerimizi tek tek gözden geçirmeye olan ihtiyacımızı her fırsatta dile getiriyoruz.