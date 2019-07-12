FİNANS

İş makinesi sektörü rotayı Çin'e çevirdi

FİNANS HABERLERİ  | 12.07.2019 11:36 | Son Güncelleme

İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Merih Özgen: - "Türk iş makineleri sektörü olarak, öncelikli hedef pazarlarımızdan biri olan Çin'i yakın markaja aldık ve 4-7 Eylül'de Çin'de gerçekleştirilecek Pekin Uluslararası İş, İnşaat ve Madencilik Makinaları Fuarı 2019 için geri sayıma başladık" - "Fuar, Çin pazarına giriş yapıp yer edinmek isteyen üretici firmalarımız için eşsiz bir fırsat"

MEHTAP YILMAZ - Türkiye İş Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Merih Özgen, sektör olarak öncelikli hedef pazarlardan biri olan Çin'i yakın markaja aldıklarını belirterek, "4-7 Eylül'de gerçekleştirilecek Pekin Uluslararası İş, İnşaat ve Madencilik Makinaları Fuarı 2019 (BICES) için geri sayıma başladık. Çinli satın almacıların ve müteahhitlerin yoğun ilgi gösterdiği fuar, pazara giriş yapıp yer edinmek isteyen üretici firmalarımız için eşsiz bir fırsat." dedi.

Özgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye İş Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği olarak iş makineleri sektörünü, ulusal ve uluslararası platform ve organizasyonlarda etkili ve güçlü şekilde temsil ettiklerini söyledi.

Avrupa İş Makinaları Federasyonu (CECE) ve Avrupa Kiralama Derneğine (ERA) üye olduklarını anlatan Özgen, Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri de dahil olmak üzere toplam 133 ülkeye ihracat yaptıklarının altını çizdi. Özgen, "Türk iş makineleri sektörü olarak, öncelikli hedef pazarlarımızdan biri olan Çin'i yakın markaja aldık. Bu kapsamda, 4-7 Eylül'de Çin'de 15'incisi gerçekleştirilecek, iş ve inşaat makineleri pazarına hitap eden en önemli organizasyon olan Pekin Uluslararası İş, İnşaat ve Madencilik Makinaları Fuarı 2019 için geri sayıma başladık." diye konuştu.

Fuarın, Türkiye İş Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği'nin kardeş kuruluşu Çin İş Makinaları Derneği (CCMA) ile devlet kurumları tarafından düzenlendiğine değinen Özgen, etkinliğe yaklaşık 30 ülkeden 1500 katılımcı ve 70 ülkeden 125 binden fazla ziyaretçinin gelmesinin beklendiğini aktardı.

Özgen, fuarda iş, inşaat ve madencilik makineleri konusunda gelinen son teknolojilerin tanıtılacağını ve geliştirilen ürünlerin sergileneceğini belirterek şöyle konuştu:

"Çinli satın almacıların ve müteahhitlerin yoğun ilgi gösterdiği fuar, Çin pazarına giriş yapıp yer edinmek isteyen üretici firmalarımız için eşsiz bir fırsat. Pekin Uluslararası İş, İnşaat ve Madencilik Makinaları Fuarı'na katılacaklar yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderleri için Ticaret Bakanlığı'ndan destek alabiliyor ve Türk milli katılım alanında yer almak isteyen firmalar için başvuru süreci devam ediyor. Global ölçekte tanınmış birçok iş makinası üreticisinin katılımına da ev sahipliği yapan bu önemli organizasyona, hem Türk iş makinaları sektörünü en iyi şekilde tanıtmak, hem de yurt dışındaki gelişmeleri yakından takip edebilmek adına tüm firmalarımızı davet ediyorum."

- "Çin'de yabancı yatırımcıyı yasa koruyor"

Özgen, Çin'in dünya iş ve istif makineleri sektöründe büyüme oranı en yüksek pazar olduğunu söyledi. Çin iş makineleri sektörünün, 2016-2017'de yüzde 45, 2017-2018 döneminde ise yüzde 25'lik büyüme kaydettiğine işaret eden Özgen, 2018-2019 için ise yüzde 10'luk pazar büyümesi beklendiğini aktardı.

Çin hükümetinin, bu yıl 127 milyar dolarlık demir yolu projesi, 35 milyar dolarlık 300 belediye projesi ve 19 milyar dolarlık altyapı projesi gerçekleştireceğini açıkladığını anımsatan Özgen, "Çin hükümeti, 2019 yılını projeler yılı ilan etti ve ülkedeki toplam proje sayısı, geçen yıla göre yüzde 24 arttı. Bu proje artışıyla, Batı menşeili makinelere duyulan ihtiyaç ve satın alma eğilimi de çoğaldı. Dolayısıyla Çin'de kayda değer bir iş ve istif makineleri ithalatı söz konusu. Bu da üretici firmalarımız için önemli bir pazar edinme ve ihracat yapma imkanı doğuruyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özgen, Çin Parlamentosu’nun, yabancı yatırımlara ilişkin yeni bir yasayı onayladığını, düzenlemenin yabancı şirketler için şeffaf bir ortam yaratılması, karşılaştıkları güçlüklerin ortadan kaldırılmasını hedeflediğini belirtti.

Bu evde oturan leyleklere komşu oluyorBu evde oturan leyleklere komşu oluyor
Bitcoin, enerji tüketiminde İsviçre’yi solladıBitcoin, enerji tüketiminde İsviçre’yi solladı
Toplanan inek sütü Mayıs’ta yıllık yüzde 0.6 azaldıToplanan inek sütü Mayıs’ta yıllık yüzde 0.6 azaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İMDER Merih Özgen Türkiye İş Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği

En Çok Okunan Haberler

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Trump, çok tartışılacak hamlesinde geri adım attı! 'Bu çok komik'

Trump, çok tartışılacak hamlesinde geri adım attı! 'Bu çok komik'

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

Volkswagen ve Ford'dan ittifaka yeşil ışık

Volkswagen ve Ford'dan ittifaka yeşil ışık

Kritik 'torba teklif' kabul edildi!

Kritik 'torba teklif' kabul edildi!

Çok tartışılıyordu! Yurt dışı çıkış harç miktarı...

Çok tartışılıyordu! Yurt dışı çıkış harç miktarı...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bitcoin, enerji tüketiminde İsviçre’yi solladı

Bitcoin, enerji tüketiminde İsviçre’yi solladı

Toplanan inek sütü Mayıs’ta yıllık yüzde 0.6 azaldı

Toplanan inek sütü Mayıs’ta yıllık yüzde 0.6 azaldı

Tavuk yumurtası üretimi Mayıs’ta 1.6 milyar adet oldu

Tavuk yumurtası üretimi Mayıs’ta 1.6 milyar adet oldu

TÜİK-Sanayi üretimi Mayıs’ta yıllık bazda yüzde 1.3 azaldı

TÜİK-Sanayi üretimi Mayıs’ta yıllık bazda yüzde 1.3 azaldı

Rahmi İncekara: Darbe girişimi ekonomiye sirayet etmedi

Rahmi İncekara: Darbe girişimi ekonomiye sirayet etmedi

Kafkas'ın konkordato talebinde ortaklar anlaşamadı

Kafkas'ın konkordato talebinde ortaklar anlaşamadı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.