İş makinesi sektörü rotayı Çin'e çevirdi

MEHTAP YILMAZ - Türkiye İş Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Merih Özgen, sektör olarak öncelikli hedef pazarlardan biri olan Çin'i yakın markaja aldıklarını belirterek, "4-7 Eylül'de gerçekleştirilecek Pekin Uluslararası İş, İnşaat ve Madencilik Makinaları Fuarı 2019 (BICES) için geri sayıma başladık. Çinli satın almacıların ve müteahhitlerin yoğun ilgi gösterdiği fuar, pazara giriş yapıp yer edinmek isteyen üretici firmalarımız için eşsiz bir fırsat." dedi.

Özgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye İş Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği olarak iş makineleri sektörünü, ulusal ve uluslararası platform ve organizasyonlarda etkili ve güçlü şekilde temsil ettiklerini söyledi.

Avrupa İş Makinaları Federasyonu (CECE) ve Avrupa Kiralama Derneğine (ERA) üye olduklarını anlatan Özgen, Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri de dahil olmak üzere toplam 133 ülkeye ihracat yaptıklarının altını çizdi. Özgen, "Türk iş makineleri sektörü olarak, öncelikli hedef pazarlarımızdan biri olan Çin'i yakın markaja aldık. Bu kapsamda, 4-7 Eylül'de Çin'de 15'incisi gerçekleştirilecek, iş ve inşaat makineleri pazarına hitap eden en önemli organizasyon olan Pekin Uluslararası İş, İnşaat ve Madencilik Makinaları Fuarı 2019 için geri sayıma başladık." diye konuştu.