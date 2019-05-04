Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, "Sağlıklı iş koşullarının ve güvenli iş yerlerinin oluşturulması, üretimde verimliliği getirdiği gibi, iş barışının sağlanmasında da etkili olacaktır." ifadesini kullandı.

Şahin, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Enstitünün iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin çeşitli eğitimler, ölçümler, değerlendirmeler ve CE işaretli belgelendirmeleri yaptığını anımsatan Şahin, "Çalışanların, iş ortamının taşıdığı risklerden korunmasına, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik hizmetleri kapsayan iş sağlığı ve güvenliği konusu, kalkınma sürecini doğrudan etkilemektedir. Sağlıklı iş koşullarının ve güvenli iş yerlerinin oluşturulması, üretimde verimliliği getirdiği gibi, iş barışının sağlanmasında da etkili olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, hizmet veren tüm iş yerlerinde sağlık ve güvenlik risklerini kabul edilebilir seviyeye çekmek için çaba sarf ettiklerinin altını çizdi. Şahin, şunları kaydetti: