FİNANS

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı'nda değişiklik talebi

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 18:44 | Son Güncelleme

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı'nda değişiklik talebi

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı'nda değişiklik talebi

Türkiye İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu Koordinatörü Ceyhun Targın, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına ilişkin değişiklik taleplerini Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliğine (TOBB) ilettiklerini bildirdi.

Targın, The Green Park Otel'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iş sağlığı ve güvenliği alanında verilen eğitimler sayesinde iş kazalarının önüne geçilebileceğini belirtti.

Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliğine yönelik eğitim faaliyetlerine daha fazla ağırlık verilmesini gerektiğini vurgulayan Targın, "Cumhurbaşkanlığı ve TOBB'daki görüşmelerimizde sektördeki sorunların daha kolay aşılması için İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına yönelik değişiklik taleplerimiz ilettik. Taleplerimiz olumlu karşılandı." dedi.

Targın, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bürokrasinin hızlanarak sorunların daha da hızlı çözüleceğine inandığını söyledi.

Türkiye İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu'nun temasları

PARTNERBu ilişki Defne Samyeli'ye yaradı! Bu ilişki Defne Samyeli'ye yaradı!
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci açıkladı! ABD'li şirketlere 'antidamping' soruşturmasıEkonomi Bakanı Nihat Zeybekci açıkladı! ABD'li şirketlere 'antidamping' soruşturması
Teknolojinin Kadın Liderleri ödüllerini aldıTeknolojinin Kadın Liderleri ödüllerini aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ceyhun Targın Türkiye İş Sağlığı ve Güvenli Platformu

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

İYİ Parti'den AK Parti'yi kızdıracak açıklama: Erdoğan'ı kim yenecekse ona oy versinler!

İYİ Parti'den AK Parti'yi kızdıracak açıklama: Erdoğan'ı kim yenecekse ona oy versinler!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Enerji Bakanı Albayrak, Balıkesir'de bor karbür tesisi kurulacağını açıkladı

Enerji Bakanı Albayrak, Balıkesir'de bor karbür tesisi kurulacağını açıkladı

Dizel aracına benzin konuldu, tazminat kazandı

Dizel aracına benzin konuldu, tazminat kazandı

Memurların maaşı ne zaman yatacak? Bakan açıkladı

Memurların maaşı ne zaman yatacak? Bakan açıkladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Zeybekci: Türkiye'nin de ABD'ye karşı önlemleri genişleyecek

Bakan Zeybekci: Türkiye'nin de ABD'ye karşı önlemleri genişleyecek

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci açıkladı! ABD'li şirketlere 'antidamping' soruşturması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci açıkladı! ABD'li şirketlere 'antidamping' soruşturması

Teknolojinin Kadın Liderleri ödüllerini aldı

Teknolojinin Kadın Liderleri ödüllerini aldı

BTSO Başkanı Burkay: Bursa yeni sanayi devriminin eşiğinde

BTSO Başkanı Burkay: Bursa yeni sanayi devriminin eşiğinde

Gayrimenkul işlemleri noterlere devredilecek

Gayrimenkul işlemleri noterlere devredilecek

Kredi ve kart borcundan mahkemelik olanlar 4 ayda yarım milyona yaklaştı

Kredi ve kart borcundan mahkemelik olanlar 4 ayda yarım milyona yaklaştı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.