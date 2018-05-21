İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Ford Basın Toplantısı
Yer: Hilton İstanbul Bomonti Hotel
Tarih: 23 Mayıs
Saat: 09:30
Bosch Yıllık Değerlendirme Basın Toplantısı
Yer: Çırağan Sarayı / Enderun Salonu
Tarih: 30 Mayıs
Saat: 09.30
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