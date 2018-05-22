İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

TÜBİSAD 2017 Sektör Raporları Açıklaması
Yer: Hilton Bomonti İstanbul Otel
Tarih: 22 Mayıs
Saat: 09:30
Altınbaş Üniversitesi 10. Kuruluş Yıldönümü Kutlama Töreni
Yer: Altınbaş Üniversitesi Fatma Altınbaş Konferans Salonu
Tarih: 22 Mayıs
Saat: 14:00
Ford Basın Toplantısı
Yer: Hilton İstanbul Bomonti Hotel
Tarih: 23 Mayıs
Saat: 09:30
"Kas-iskelet hastalıklarına karşı lazer tedavisi ilk kez Türkiye'de" Basın Toplantısı
Yer: İstanbul Sapphire / Seyir Terası
Tarih: 23 Mayıs
Saat: 10:00
Bosch Yıllık Değerlendirme Basın Toplantısı
Yer: Çırağan Sarayı / Enderun Salonu
Tarih: 30 Mayıs
Saat: 09.30
Aytemiz Basın Toplantısı
Yer: Hilton Bosphorus
Tarih: 31 Mayıs
Saat: 10:30
Benzine 25 kuruş, motorine 23 kuruş zam geldi! Fiyatlara yansımadı
Dolar/TL kuru bugün ne kadar? (22 Mayıs 2018)
Milletvekili adaylığı listeleri YSK'ya verildi! Dolar, Euro ve Sterlin rekor kırdı
AK Parti'de milletvekili adayları belli oldu: Ekonomi yönetimi listede yok
Borsa haftaya düşüşle başladı
Halkbank hisseleri güne hızlı yükselişle başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum