İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Ford Basın Toplantısı
Yer: Hilton İstanbul Bomonti Hotel
Tarih: 23 Mayıs
Saat: 09:30
"Kas-iskelet hastalıklarına karşı lazer tedavisi ilk kez Türkiye'de" Basın Toplantısı
Yer: İstanbul Sapphire / Seyir Terası
Tarih: 23 Mayıs
Saat: 10:00
Bosch Yıllık Değerlendirme Basın Toplantısı
Yer: Çırağan Sarayı / Enderun Salonu
Tarih: 30 Mayıs
Saat: 09.30
Bosch Yıllık Değerlendirme Basın Toplantısı
Yer: Çırağan Sarayı / Enderun Salonu
Tarih: 30 Mayıs
Saat: 09.30
Aytemiz Basın Toplantısı
Yer: Hilton Bosphorus
Tarih: 31 Mayıs
Saat: 10:30
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Mayıs Ayı İhracat Verileri
Yer: Denizli-Menderes Tekstil Fabrikası
Tarih: 01 Haziran
Saat: 10:30
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