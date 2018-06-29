İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

TİM Genel Kurul Toplantısı
Yer: Haliç Kongre Merkezi
Tarih: 30 Haziran
Saat: 09:00
Fortune 500 Türkiye Listesi Yayını
Yer: Radisson Blu Bosphorus hotel
Tarih: 2 Temmuz
Saat: 09:30
Mercedes-Benz türk StartUP Ödül Töreni
Yer: Joint Idea
Tarih: 5 Temmuz
Saat: 09:30
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