FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 13.07.2018 18:46 | Son Güncelleme

Hilton ve BESA Group "The BO Vue" Anlaşması İmza Töreni Yer: Hilton Bomonti Tarih: 18 Temmuz  Saat: 09:30   İKV "ABD'nin Küresel Rolü ve AB İle İlişkier" Paneli Yer: TOBB İstanbul Hizmet Binası / İbrahim Çağlar Toplantı Salonu Tarih: 19 Temmuz Saat: 09:30   Kordsa Basın Toplantısı  Yer: Grand Hyatt İstanbul / Efes Bizans Salonu Tarih: 25 Temmuz Saat: 09:00  

Hilton ve BESA Group "The BO Vue" Anlaşması İmza Töreni

Yer: Hilton Bomonti

Tarih: 18 Temmuz

Saat: 09:30

İKV "ABD'nin Küresel Rolü ve AB İle İlişkier" Paneli

Yer: TOBB İstanbul Hizmet Binası / İbrahim Çağlar Toplantı Salonu

Tarih: 19 Temmuz

Saat: 09:30

Kordsa Basın Toplantısı

Yer: Grand Hyatt İstanbul / Efes Bizans Salonu

Tarih: 25 Temmuz

Saat: 09:00

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