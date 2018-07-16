İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Hilton ve BESA Group "The BO Vue" Anlaşması İmza Töreni
Yer: Hilton Bomonti
Tarih: 18 Temmuz
Saat: 09:30
İKV "ABD'nin Küresel Rolü ve AB İle İlişkier" Paneli
Yer: TOBB İstanbul Hizmet Binası / İbrahim Çağlar Toplantı Salonu
Tarih: 19 Temmuz
Saat: 09:30
Kordsa Basın Toplantısı
Yer: Grand Hyatt İstanbul / Efes Bizans Salonu
Tarih: 25 Temmuz
Saat: 09:00
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