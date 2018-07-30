FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 30.07.2018 09:38 | Son Güncelleme

Laleli Fashion Shopping Festival Basın Toplantısı Yer: Hilton Double Tree Otel Tarih: 31 Temmuz Saat: 10:00 Merkez Bankası Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı Yer: Sheraton Ankara Hotel & Convention Center Tarih: 31 Temmuz  Saat: 10:30 İTO Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi yeni bina açılışı Yer: BTM Binası Tarih: 2 Ağustos Saat: 18:30 

Laleli Fashion Shopping Festival Basın Toplantısı

Yer: Hilton Double Tree Otel

Tarih: 31 Temmuz

Saat: 10:00

Merkez Bankası Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı

Yer: Sheraton Ankara Hotel & Convention Center

Tarih: 31 Temmuz

Saat: 10:30

İTO Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi yeni bina açılışı

Yer: BTM Binası

Tarih: 2 Ağustos

Saat: 18:30

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