İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Laleli Fashion Shopping Festival Basın Toplantısı
Yer: Hilton Double Tree Otel
Tarih: 31 Temmuz
Saat: 10:00
Merkez Bankası Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı
Yer: Sheraton Ankara Hotel & Convention Center
Tarih: 31 Temmuz
Saat: 10:30
İTO Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi yeni bina açılışı
Yer: BTM Binası
Tarih: 2 Ağustos
Saat: 18:30
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