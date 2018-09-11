İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Adcolony Intellingence Summit
Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 10-11 Eylül
Saat: 10:00
Mercedes-Benz Fashion Week
Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi
Tarih: 11-14 Eylül
Saat: 20:30
Gayrimenkul Çözüm Merkezi Basın Toplantısı
Yer: Kağıthane DAP Vadisi Z Ofisi
Tarih: 12 Eylül
Saat: 10:00
Kandilli Rasathanesi "Kandilli Gözlem Gecesi"
Yer: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü
Tarih: 13 Eylül
Saat:19:00
Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 13-16 Eylül
Saat: 10:00
KAGİDER Girişimcilik Kampı
Yer: Boyner Holding Genel Müdürlük
Tarih: 15-16 Eylül
Saat: 08:00
IDO Seabin Kurulumu Basın Daveti
Yer: IDO Yenikapı İskelesi / Prime Class Lounge
Tarih: 19 Eylül
Saat: 10:30
Orta Doğu'da Yeni Dengeler: Değişimin Yönü
Yer: TÜSİAD Konferans Salonu
Tarih: 21 Eylül
Saat: 14:00
Cersaie Fuarı
Yer: Bologna / İtalya
Tarih: 24-28 Eylül
Saat: 10:00
Marmomac 2018 Doğal Taş Fuarı
Yer: Verona/İtalya
Tarih: 26-29 Eylül
Saat:10:00
Frankfurt Franchise Expo
Yer: Exhibition Center Frankfurt
Tarih: 27-29 Eylül
Saat: 10:00
Perakende Geleceğe Bakıyor
Yer: WOW Convention Center
Tarih: 2 Ekim
Saat: 08:30
9. Uluslararası İnşaatte Kalite Zirvesi
Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 11 Ekim
Saat: 10:00
3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi
Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi
Tarih: 17-18 Ekim
Saat: 10:00
Yargıtay'dan emsal karar: Çalınan kredi kartından çekilen paradan banka sorumlu
Ankara'da suya yüzde 17 indirim yapıldı
Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? Günün dolar yorumları (11 Eylül 2018)
Rus rublesi dolar karşısında 2,5 yılın en düşük seviyesinde
Moody’s’den son dakika Türkiye değerlendirmesi
Antalya'ya turist akını! 9. 6 milyonu geçti
Borsa haftanın son gününe nasıl başladı?
Alkoçlar Grubu'ndan 'haciz' iddialarına açıklama
İkinci elde hazır ekspertiz raporuna kanmayın" uyarısı
Okuyucu Yorumları 0 yorum