FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2018 09:20 | Son Güncelleme

Adcolony Intellingence Summit  Yer: Swissotel The Bosphorus Tarih: 10-11 Eylül Saat: 10:00   Mercedes-Benz Fashion Week Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi Tarih: 11-14 Eylül Saat: 20:30   Gayrimenkul Çözüm Merkezi Basın Toplantısı Yer: Kağıthane DAP Vadisi Z Ofisi Tarih: 12 Eylül Saat: 10:00   Kandilli Rasathanesi "Kandilli Gözlem Gecesi" Yer: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Tarih: 13 Eylül Saat:19:00   Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Tarih: 13-16 Eylül Saat: 10:00   KAGİDER Girişimcilik Kampı Yer: Boyner Holding Genel Müdürlük Tarih: 15-16 Eylül Saat: 08:00   IDO Seabin Kurulumu Basın Daveti Yer: IDO Yenikapı İskelesi / Prime Class Lounge Tarih: 19 Eylül Saat: 10:30   Orta Doğu'da Yeni Dengeler: Değişimin Yönü Yer: TÜSİAD Konferans Salonu Tarih: 21 Eylül Saat: 14:00   Cersaie Fuarı Yer: Bologna / İtalya Tarih: 24-28 Eylül Saat: 10:00   Marmomac 2018 Doğal Taş Fuarı Yer: Verona/İtalya Tarih: 26-29 Eylül Saat:10:00   Frankfurt Franchise Expo Yer: Exhibition Center Frankfurt Tarih: 27-29 Eylül Saat: 10:00   Perakende Geleceğe Bakıyor Yer: WOW Convention Center Tarih: 2 Ekim Saat: 08:30   9.

Adcolony Intellingence Summit

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 10-11 Eylül

Saat: 10:00

Mercedes-Benz Fashion Week

Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi

Tarih: 11-14 Eylül

Saat: 20:30

Gayrimenkul Çözüm Merkezi Basın Toplantısı

Yer: Kağıthane DAP Vadisi Z Ofisi

Tarih: 12 Eylül

Saat: 10:00

Kandilli Rasathanesi "Kandilli Gözlem Gecesi"

Yer: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü

Tarih: 13 Eylül

Saat:19:00

Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Tarih: 13-16 Eylül

Saat: 10:00

KAGİDER Girişimcilik Kampı

Yer: Boyner Holding Genel Müdürlük

Tarih: 15-16 Eylül

Saat: 08:00

IDO Seabin Kurulumu Basın Daveti

Yer: IDO Yenikapı İskelesi / Prime Class Lounge

Tarih: 19 Eylül

Saat: 10:30

Orta Doğu'da Yeni Dengeler: Değişimin Yönü

Yer: TÜSİAD Konferans Salonu

Tarih: 21 Eylül

Saat: 14:00

Cersaie Fuarı

Yer: Bologna / İtalya

Tarih: 24-28 Eylül

Saat: 10:00

Marmomac 2018 Doğal Taş Fuarı

Yer: Verona/İtalya

Tarih: 26-29 Eylül

Saat:10:00

Frankfurt Franchise Expo

Yer: Exhibition Center Frankfurt

Tarih: 27-29 Eylül

Saat: 10:00

Perakende Geleceğe Bakıyor

Yer: WOW Convention Center

Tarih: 2 Ekim

Saat: 08:30

9. Uluslararası İnşaatte Kalite Zirvesi

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 11 Ekim

Saat: 10:00

3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi

Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

Tarih: 17-18 Ekim

Saat: 10:00

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