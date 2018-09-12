İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Mercedes-Benz Fashion Week
Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi
Tarih: 11-14 Eylül
Saat: 20:30
SAP S/4HANA Bulut Basın Lansmanı
Yer: Les Ottomans Hotel
Tarih: 12 Eylül
Saat: 09:00
Gayrimenkul Çözüm Merkezi Basın Toplantısı
Yer: Kağıthane DAP Vadisi Z Ofisi
Tarih: 12 Eylül
Saat: 10:00
Mercedes Benz Fashion Week İstanbul & The Core Basın Toplantısı
Yer: Zorlu AVM PSM
Tarih: 12 Eylül
Saat: 10:30
2. Kutup Bilimleri Çalıştayı
Yer: İTÜ Ayazağa Yerleşkesi
Tarih: 13 Eylül
Saat: 09:30
Rota: Filipinler Toplantısı
Yer: İstanbul-Dış Ticaret Kompleksi
Tarih: 13 Eylül
Saat: 10:00
24. Türkiye-Japonya İş Konseyi Basın Toplantısı
Yer: Four Seasons
Tarih: 13 Eylül
Saat: 10:30
Kandilli Rasathanesi "Kandilli Gözlem Gecesi"
Yer: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü
Tarih: 13 Eylül
Saat:19:00
Türkiye Müteahhitler Birliği, Güney Kore Müteahhitler Birliği Basın Toplantısı ve İmza Töreni
Yer: Hilton İstanbul Maslak
Tarih: 14 Eylül
Saat: 11:00
Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 13-16 Eylül
Saat: 10:00
KAGİDER Girişimcilik Kampı
Yer: Boyner Holding Genel Müdürlük
Tarih: 15-16 Eylül
Saat: 08:00
Shell Eco-marathon Basın Toplantısı
Yer: Conrad Otel (Junior Balo Salonu)
Tarih: 18 Eylül
Saat: 09:00
IDO Seabin Kurulumu Basın Daveti
Yer: IDO Yenikapı İskelesi / Prime Class Lounge
Tarih: 19 Eylül
Saat: 10:30
Orta Doğu'da Yeni Dengeler: Değişimin Yönü
Yer: TÜSİAD Konferans Salonu
Tarih: 21 Eylül
Saat: 14:00
Cersaie Fuarı
Yer: Bologna / İtalya
Tarih: 24-28 Eylül
Saat: 10:00
Marmomac 2018 Doğal Taş Fuarı
Yer: Verona/İtalya
Tarih: 26-29 Eylül
Saat:10:00
Frankfurt Franchise Expo
Yer: Exhibition Center Frankfurt
Tarih: 27-29 Eylül
Saat: 10:00
Perakende Geleceğe Bakıyor
Yer: WOW Convention Center
Tarih: 2 Ekim
Saat: 08:30
9. Uluslararası İnşaatte Kalite Zirvesi
Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 11 Ekim
Saat: 10:00
3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi
Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi
Tarih: 17-18 Ekim
Saat: 10:00
MESA Çubuklu 28 Lansman
Yer: Çubuklu 28 Projesi Satış Ofisi
Tarih: 18 Ekim
Saat: 10.00
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