FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2018 09:20 | Son Güncelleme

Mercedes-Benz Fashion Week Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi Tarih: 11-14 Eylül Saat: 20:30   SAP S/4HANA Bulut Basın Lansmanı Yer: Les Ottomans Hotel Tarih: 12 Eylül Saat: 09:00   Gayrimenkul Çözüm Merkezi Basın Toplantısı Yer: Kağıthane DAP Vadisi Z Ofisi Tarih: 12 Eylül Saat: 10:00   Mercedes Benz Fashion Week İstanbul & The Core Basın Toplantısı Yer: Zorlu AVM PSM Tarih: 12 Eylül Saat: 10:30   2.

Mercedes-Benz Fashion Week

Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi

Tarih: 11-14 Eylül

Saat: 20:30

SAP S/4HANA Bulut Basın Lansmanı

Yer: Les Ottomans Hotel

Tarih: 12 Eylül

Saat: 09:00

Gayrimenkul Çözüm Merkezi Basın Toplantısı

Yer: Kağıthane DAP Vadisi Z Ofisi

Tarih: 12 Eylül

Saat: 10:00

Mercedes Benz Fashion Week İstanbul & The Core Basın Toplantısı

Yer: Zorlu AVM PSM

Tarih: 12 Eylül

Saat: 10:30

2. Kutup Bilimleri Çalıştayı

Yer: İTÜ Ayazağa Yerleşkesi

Tarih: 13 Eylül

Saat: 09:30

Rota: Filipinler Toplantısı

Yer: İstanbul-Dış Ticaret Kompleksi

Tarih: 13 Eylül

Saat: 10:00

24. Türkiye-Japonya İş Konseyi Basın Toplantısı

Yer: Four Seasons

Tarih: 13 Eylül

Saat: 10:30

Kandilli Rasathanesi "Kandilli Gözlem Gecesi"

Yer: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü

Tarih: 13 Eylül

Saat:19:00

Türkiye Müteahhitler Birliği, Güney Kore Müteahhitler Birliği Basın Toplantısı ve İmza Töreni

Yer: Hilton İstanbul Maslak

Tarih: 14 Eylül

Saat: 11:00

Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Tarih: 13-16 Eylül

Saat: 10:00

KAGİDER Girişimcilik Kampı

Yer: Boyner Holding Genel Müdürlük

Tarih: 15-16 Eylül

Saat: 08:00

Shell Eco-marathon Basın Toplantısı

Yer: Conrad Otel (Junior Balo Salonu)

Tarih: 18 Eylül

Saat: 09:00

IDO Seabin Kurulumu Basın Daveti

Yer: IDO Yenikapı İskelesi / Prime Class Lounge

Tarih: 19 Eylül

Saat: 10:30

Orta Doğu'da Yeni Dengeler: Değişimin Yönü

Yer: TÜSİAD Konferans Salonu

Tarih: 21 Eylül

Saat: 14:00

Cersaie Fuarı

Yer: Bologna / İtalya

Tarih: 24-28 Eylül

Saat: 10:00

Marmomac 2018 Doğal Taş Fuarı

Yer: Verona/İtalya

Tarih: 26-29 Eylül

Saat:10:00

Frankfurt Franchise Expo

Yer: Exhibition Center Frankfurt

Tarih: 27-29 Eylül

Saat: 10:00

Perakende Geleceğe Bakıyor

Yer: WOW Convention Center

Tarih: 2 Ekim

Saat: 08:30

9. Uluslararası İnşaatte Kalite Zirvesi

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 11 Ekim

Saat: 10:00

3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi

Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

Tarih: 17-18 Ekim

Saat: 10:00

MESA Çubuklu 28 Lansman

Yer: Çubuklu 28 Projesi Satış Ofisi

Tarih: 18 Ekim

Saat: 10.00

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