FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2018 09:33 | Son Güncelleme

DHL E-commerce Forum Talk  Yer: Zorlu PSM Studio Tarih: 14 Eylül Saat: 10:00 Türkiye Müteahhitler Birliği, Güney Kore Müteahhitler Birliği Basın Toplantısı ve İmza Töreni Yer: Hilton İstanbul Maslak Tarih: 14 Eylül Saat: 11:00   Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Tarih: 13-16 Eylül Saat: 10:00 KAGİDER Girişimcilik Kampı Yer: Boyner Holding Genel Müdürlük Tarih: 15-16 Eylül Saat: 08:00   Shell Eco-marathon Basın Toplantısı Yer: Conrad Otel (Junior Balo Salonu) Tarih: 18 Eylül Saat: 09:00 IDO Seabin Kurulumu Basın Daveti Yer: IDO Yenikapı İskelesi / Prime Class Lounge Tarih: 19 Eylül Saat: 10:30 Orta Doğu'da Yeni Dengeler: Değişimin Yönü Yer: TÜSİAD Konferans Salonu Tarih: 21 Eylül Saat: 14:00 Cersaie Fuarı Yer: Bologna / İtalya Tarih: 24-28 Eylül Saat: 10:00 Marmomac 2018 Doğal Taş Fuarı Yer: Verona/İtalya Tarih: 26-29 Eylül Saat:10:00 Frankfurt Franchise Expo Yer: Exhibition Center Frankfurt Tarih: 27-29 Eylül Saat: 10:00 Perakende Geleceğe Bakıyor Yer: WOW Convention Center Tarih: 2 Ekim Saat: 08:30 9.

DHL E-commerce Forum Talk

Yer: Zorlu PSM Studio

Tarih: 14 Eylül

Saat: 10:00

Türkiye Müteahhitler Birliği, Güney Kore Müteahhitler Birliği Basın Toplantısı ve İmza Töreni

Yer: Hilton İstanbul Maslak

Tarih: 14 Eylül

Saat: 11:00

Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Tarih: 13-16 Eylül

Saat: 10:00

KAGİDER Girişimcilik Kampı

Yer: Boyner Holding Genel Müdürlük

Tarih: 15-16 Eylül

Saat: 08:00

Shell Eco-marathon Basın Toplantısı

Yer: Conrad Otel (Junior Balo Salonu)

Tarih: 18 Eylül

Saat: 09:00

IDO Seabin Kurulumu Basın Daveti

Yer: IDO Yenikapı İskelesi / Prime Class Lounge

Tarih: 19 Eylül

Saat: 10:30

Orta Doğu'da Yeni Dengeler: Değişimin Yönü

Yer: TÜSİAD Konferans Salonu

Tarih: 21 Eylül

Saat: 14:00

Cersaie Fuarı

Yer: Bologna / İtalya

Tarih: 24-28 Eylül

Saat: 10:00

Marmomac 2018 Doğal Taş Fuarı

Yer: Verona/İtalya

Tarih: 26-29 Eylül

Saat:10:00

Frankfurt Franchise Expo

Yer: Exhibition Center Frankfurt

Tarih: 27-29 Eylül

Saat: 10:00

Perakende Geleceğe Bakıyor

Yer: WOW Convention Center

Tarih: 2 Ekim

Saat: 08:30

9. Uluslararası İnşaatte Kalite Zirvesi

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 11 Ekim

Saat: 10:00

3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi

Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

Tarih: 17-18 Ekim

Saat: 10:00

MESA Çubuklu 28 Lansman

Yer: Çubuklu 28 Projesi Satış Ofisi

Tarih: 18 Ekim

Saat: 10.00

PARTNERMotosikletten düştüMotosikletten düştü
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