İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Shell Eco-marathon Basın Toplantısı
Yer: Conrad Otel (Junior Balo Salonu)
Tarih: 18 Eylül
Saat: 09:00
İDO Seabin Kurulumu Basın Daveti
Yer: İDO Yenikapı İskelesi / Prime Class Lounge
Tarih: 19 Eylül
Saat: 10:30
Orta Doğu'da Yeni Dengeler: Değişimin Yönü
Yer: TÜSİAD Konferans Salonu
Tarih: 21 Eylül
Saat: 14:00
Cersaie Fuarı
Yer: Bologna / İtalya
Tarih: 24-28 Eylül
Saat: 10:00
Marmomac 2018 Doğal Taş Fuarı
Yer: Verona/İtalya
Tarih: 26-29 Eylül
Saat:10:00
Frankfurt Franchise Expo
Yer: Exhibition Center Frankfurt
Tarih: 27-29 Eylül
Saat: 10:00
Perakende Geleceğe Bakıyor
Yer: WOW Convention Center
Tarih: 2 Ekim
Saat: 08:30
9. Uluslararası İnşaatte Kalite Zirvesi
Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 11 Ekim
Saat: 10:00
3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi
Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi
Tarih: 17-18 Ekim
Saat: 10:00
MESA Çubuklu 28 Lansman
Yer: Çubuklu 28 Projesi Satış Ofisi
Tarih: 18 Ekim
Saat: 10.00
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