FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2018 09:21 | Son Güncelleme

Shell Eco-marathon Basın Toplantısı Yer: Conrad Otel (Junior Balo Salonu) Tarih: 18 Eylül Saat: 09:00 İDO Seabin Kurulumu Basın Daveti Yer: İDO Yenikapı İskelesi / Prime Class Lounge Tarih: 19 Eylül Saat: 10:30 Orta Doğu'da Yeni Dengeler: Değişimin Yönü Yer: TÜSİAD Konferans Salonu Tarih: 21 Eylül Saat: 14:00 Cersaie Fuarı Yer: Bologna / İtalya Tarih: 24-28 Eylül Saat: 10:00 Marmomac 2018 Doğal Taş Fuarı Yer: Verona/İtalya Tarih: 26-29 Eylül Saat:10:00 Frankfurt Franchise Expo Yer: Exhibition Center Frankfurt Tarih: 27-29 Eylül Saat: 10:00 Perakende Geleceğe Bakıyor Yer: WOW Convention Center Tarih: 2 Ekim Saat: 08:30 9.

Shell Eco-marathon Basın Toplantısı
Yer: Conrad Otel (Junior Balo Salonu)
Tarih: 18 Eylül
Saat: 09:00

İDO Seabin Kurulumu Basın Daveti
Yer: İDO Yenikapı İskelesi / Prime Class Lounge
Tarih: 19 Eylül
Saat: 10:30

Orta Doğu'da Yeni Dengeler: Değişimin Yönü
Yer: TÜSİAD Konferans Salonu
Tarih: 21 Eylül
Saat: 14:00

Cersaie Fuarı
Yer: Bologna / İtalya
Tarih: 24-28 Eylül
Saat: 10:00

Marmomac 2018 Doğal Taş Fuarı
Yer: Verona/İtalya
Tarih: 26-29 Eylül
Saat:10:00

Frankfurt Franchise Expo
Yer: Exhibition Center Frankfurt
Tarih: 27-29 Eylül
Saat: 10:00

Perakende Geleceğe Bakıyor
Yer: WOW Convention Center
Tarih: 2 Ekim
Saat: 08:30

9. Uluslararası İnşaatte Kalite Zirvesi
Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 11 Ekim
Saat: 10:00

3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi
Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi
Tarih: 17-18 Ekim
Saat: 10:00

MESA Çubuklu 28 Lansman
Yer: Çubuklu 28 Projesi Satış Ofisi
Tarih: 18 Ekim
Saat: 10.00

PARTNERBunlar ancak Japonya'da olurBunlar ancak Japonya'da olur
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