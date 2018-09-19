FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2018 09:15 | Son Güncelleme

Akfen Holding Rüzgar ve Güneş Santrali Kredisi İmza Töreni  Yer: Novotel Zeytinburnu / Marmara Salonu Tarih: 19 Eylül Saat: 08:30   IDO Seabin Kurulumu Basın Daveti Yer: IDO Yenikapı İskelesi / Prime Class Lounge Tarih: 19 Eylül Saat: 10:30   Hannover Ticari Araç Fuarı Yer: Hall 11  Tarih: 19 Eylül Saat: 13:55   Orta Doğu'da Yeni Dengeler: Değişimin Yönü Yer: TÜSİAD Konferans Salonu Tarih: 21 Eylül Saat: 14:00   Cersaie Fuarı Yer: Bologna / İtalya Tarih: 24-28 Eylül Saat: 10:00   Marmomac 2018 Doğal Taş Fuarı Yer: Verona/İtalya Tarih: 26-29 Eylül Saat:10:00   Türkiye İMSAD Gündem Buluşmaları "Enflasyonist Ortamda Üretim-Yönetim" Toplantısı Yer: Ortaköy Feriye Sarayı Tarih: 27 Eylül Saat: 08:30   Frankfurt Franchise Expo Yer: Exhibition Center Frankfurt Tarih: 27-29 Eylül Saat: 10:00   Perakende Geleceğe Bakıyor Yer: WOW Convention Center Tarih: 2 Ekim Saat: 08:30   KoçSistem Basın Toplantısı Yer: Koç Holding Tarih: 2 Ekim saat: 09:30    9.

Akfen Holding Rüzgar ve Güneş Santrali Kredisi İmza Töreni

Yer: Novotel Zeytinburnu / Marmara Salonu

Tarih: 19 Eylül

Saat: 08:30

IDO Seabin Kurulumu Basın Daveti

Yer: IDO Yenikapı İskelesi / Prime Class Lounge

Tarih: 19 Eylül

Saat: 10:30

Hannover Ticari Araç Fuarı

Yer: Hall 11

Tarih: 19 Eylül

Saat: 13:55

Orta Doğu'da Yeni Dengeler: Değişimin Yönü

Yer: TÜSİAD Konferans Salonu

Tarih: 21 Eylül

Saat: 14:00

Cersaie Fuarı

Yer: Bologna / İtalya

Tarih: 24-28 Eylül

Saat: 10:00

Marmomac 2018 Doğal Taş Fuarı

Yer: Verona/İtalya

Tarih: 26-29 Eylül

Saat:10:00

Türkiye İMSAD Gündem Buluşmaları "Enflasyonist Ortamda Üretim-Yönetim" Toplantısı

Yer: Ortaköy Feriye Sarayı

Tarih: 27 Eylül

Saat: 08:30

Frankfurt Franchise Expo

Yer: Exhibition Center Frankfurt

Tarih: 27-29 Eylül

Saat: 10:00

Perakende Geleceğe Bakıyor

Yer: WOW Convention Center

Tarih: 2 Ekim

Saat: 08:30

KoçSistem Basın Toplantısı

Yer: Koç Holding

Tarih: 2 Ekim

saat: 09:30

9. Uluslararası İnşaatte Kalite Zirvesi

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 11 Ekim

Saat: 10:00

3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi

Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

Tarih: 17-18 Ekim

Saat: 10:00

MESA Çubuklu 28 Lansman

Yer: Çubuklu 28 Projesi Satış Ofisi

Tarih: 18 Ekim

Saat: 10.00

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