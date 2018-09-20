İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Bitkisel Yağlar Konferansı
Yer: İstanbul Ataköy Sheraton Hotel
Tarih: 20 Eylül
Saat: 09:00
Fakir Hausgeräte 8 İstanbul Kahve Festivali Tanıtımı
Yer: Küçükçiftlik Park
Tarih: 20-23 Eylül
Saat: 10:00
TEKNOFEST
Yer: İstanbul 3. Havalimanı
Tarih: 20 Eylül
Saat: 11:00
Orta Doğu'da Yeni Dengeler: Değişimin Yönü
Yer: TÜSİAD Konferans Salonu
Tarih: 21 Eylül
Saat: 14:00
İKV Avrupa Birliği İklim Eylem Haftası
Yer: TOBB Plaza Levent
Tarih: 24 Eylül
Saat: 13:00
Cersaie Fuarı
Yer: Bologna / İtalya
Tarih: 24-28 Eylül
Saat: 10:00
Cephe Tasarımında Yeni Teknolojiler Etkinliği
Yer: Beşiktaş Deniz Müzesi
Tarih: 25 Eylül
Saat: 14:00
Marmomac 2018 Doğal Taş Fuarı
Yer: Verona/İtalya
Tarih: 26-29 Eylül
Saat:10:00
Türkiye İMSAD Gündem Buluşmaları "Enflasyonist Ortamda Üretim-Yönetim" Toplantısı
Yer: Ortaköy Feriye Sarayı
Tarih: 27 Eylül
Saat: 08:30
Frankfurt Franchise Expo
Yer: Exhibition Center Frankfurt
Tarih: 27-29 Eylül
Saat: 10:00
Perakende Geleceğe Bakıyor
Yer: WOW Convention Center
Tarih: 2 Ekim
Saat: 08:30
KoçSistem Basın Toplantısı
Yer: Koç Holding
Tarih: 2 Ekim
Saat: 09:30
9. Uluslararası İnşaatte Kalite Zirvesi
Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 11 Ekim
Saat: 10:00
3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi
Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi
Tarih: 17-18 Ekim
Saat: 10:00
MESA Çubuklu 28 Lansman
Yer: Çubuklu 28 Projesi Satış Ofisi
Tarih: 18 Ekim
Saat: 10.00
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