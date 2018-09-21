İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Fakir Hausgeräte 8 İstanbul Kahve Festivali Tanıtımı
Yer: Küçükçiftlik Park
Tarih: 20-23 Eylül
Saat: 10:00
Orta Doğu'da Yeni Dengeler: Değişimin Yönü
Yer: TÜSİAD Konferans Salonu
Tarih: 21 Eylül
Saat: 14:00
İKV Avrupa Birliği İklim Eylem Haftası
Yer: TOBB Plaza Levent
Tarih: 24 Eylül
Saat: 13:00
Cersaie Fuarı
Yer: Bologna / İtalya
Tarih: 24-28 Eylül
Saat: 10:00
Emlak Konut GYO - Teknik Yapı
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