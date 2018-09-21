FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2018 09:22 | Son Güncelleme

Fakir Hausgeräte 8 İstanbul Kahve Festivali Tanıtımı Yer: Küçükçiftlik Park Tarih: 20-23 Eylül Saat: 10:00 Orta Doğu'da Yeni Dengeler: Değişimin Yönü Yer: TÜSİAD Konferans Salonu Tarih: 21 Eylül Saat: 14:00   İKV Avrupa Birliği İklim Eylem Haftası Yer: TOBB Plaza Levent Tarih: 24 Eylül Saat: 13:00   Cersaie Fuarı Yer: Bologna / İtalya Tarih: 24-28 Eylül Saat: 10:00   Emlak Konut GYO - Teknik Yapı

Fakir Hausgeräte 8 İstanbul Kahve Festivali Tanıtımı

Yer: Küçükçiftlik Park

Tarih: 20-23 Eylül

Saat: 10:00

Orta Doğu'da Yeni Dengeler: Değişimin Yönü

Yer: TÜSİAD Konferans Salonu

Tarih: 21 Eylül

Saat: 14:00

İKV Avrupa Birliği İklim Eylem Haftası

Yer: TOBB Plaza Levent

Tarih: 24 Eylül

Saat: 13:00

Cersaie Fuarı

Yer: Bologna / İtalya

Tarih: 24-28 Eylül

Saat: 10:00

Emlak Konut GYO - Teknik Yapı

PARTNERSütyen takmayı sevmiyorlarSütyen takmayı sevmiyorlar
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