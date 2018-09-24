İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İKV Avrupa Birliği İklim Eylem Haftası
Yer: TOBB Plaza Levent
Tarih: 24 Eylül
Saat: 13:00
Cersaie Fuarı
Yer: Bologna / İtalya
Tarih: 24-28 Eylül
Saat: 10:00
Teknik Yapı
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