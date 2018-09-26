FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2018 09:17 | Son Güncelleme

Türkiye - Ukrayna İş Forumu Yer: Swissotel The Bosphorus Tarih: 26 Eylül Saat: 09:00   GEFCO Basın Toplantısı Yer: CVK Park Bosphorus Hotel Tarih: 26 Eylül Saat: 10:00   Marmomac 2018 Doğal Taş Fuarı Yer: Verona/İtalya Tarih: 26-29 Eylül Saat:10:00   Home&Tex Fuarı  Yer: CNR Expo fuar Merkezi Tarih: 26 Eylül Saat: 11:00   ISO Aylık Olağan Toplantısı Yer: İSO Odakule Meclis Toplantı Salonu Tarih: 26 Eylül Saat: 15:00   Türkiye İMSAD Gündem Buluşmaları "Enflasyonist Ortamda Üretim-Yönetim" Toplantısı Yer: Ortaköy Feriye Sarayı Tarih: 27 Eylül Saat: 08:30   Türkiye Perakendeciler Federasyonu Basın Toplantısı  Yer: The Ritz Carlton Otel / Cam Salon Tarih: 27 Eylül Saat: 09:30   Frankfurt Franchise Expo Yer: Exhibition Center Frankfurt Tarih: 27-29 Eylül Saat: 10:00   Perakende Geleceğe Bakıyor Yer: WOW Convention Center Tarih: 2 Ekim Saat: 08:30   KoçSistem Basın Toplantısı Yer: Koç Holding Tarih: 2 Ekim Saat: 09:30    İstanbul Üniversitesi Bahçıvan Okulu Etkinliği Yer: İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Bahçeköy Kampüsü Tarih: 3 Ekim Saat: 09:30   Dünya Otomotiv Konferansı Yer: Wyndham Grand Levent Tarih: 4-5 Ekim Saat: 10:00   VistaJet Özel Havacılık Basın Toplantısı  Yer: Gözen Air Services, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali Tarih: 5 Ekim Saat: 10:00   9.

Türkiye - Ukrayna İş Forumu

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 26 Eylül

Saat: 09:00

GEFCO Basın Toplantısı

Yer: CVK Park Bosphorus Hotel

Tarih: 26 Eylül

Saat: 10:00

Marmomac 2018 Doğal Taş Fuarı

Yer: Verona/İtalya

Tarih: 26-29 Eylül

Saat:10:00

Home&Tex Fuarı

Yer: CNR Expo fuar Merkezi

Tarih: 26 Eylül

Saat: 11:00

ISO Aylık Olağan Toplantısı

Yer: İSO Odakule Meclis Toplantı Salonu

Tarih: 26 Eylül

Saat: 15:00

Türkiye İMSAD Gündem Buluşmaları "Enflasyonist Ortamda Üretim-Yönetim" Toplantısı

Yer: Ortaköy Feriye Sarayı

Tarih: 27 Eylül

Saat: 08:30

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Basın Toplantısı

Yer: The Ritz Carlton Otel / Cam Salon

Tarih: 27 Eylül

Saat: 09:30

Frankfurt Franchise Expo

Yer: Exhibition Center Frankfurt

Tarih: 27-29 Eylül

Saat: 10:00

Perakende Geleceğe Bakıyor

Yer: WOW Convention Center

Tarih: 2 Ekim

Saat: 08:30

KoçSistem Basın Toplantısı

Yer: Koç Holding

Tarih: 2 Ekim

Saat: 09:30

İstanbul Üniversitesi Bahçıvan Okulu Etkinliği

Yer: İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Bahçeköy Kampüsü

Tarih: 3 Ekim

Saat: 09:30

Dünya Otomotiv Konferansı

Yer: Wyndham Grand Levent

Tarih: 4-5 Ekim

Saat: 10:00

VistaJet Özel Havacılık Basın Toplantısı

Yer: Gözen Air Services, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali

Tarih: 5 Ekim

Saat: 10:00

9. Uluslararası İnşaatte Kalite Zirvesi

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 11 Ekim

Saat: 10:00

3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi

Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

Tarih: 17-18 Ekim

Saat: 10:00

MESA Çubuklu 28 Lansman

Yer: Çubuklu 28 Projesi Satış Ofisi

Tarih: 18 Ekim

Saat: 10.00

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