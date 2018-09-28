FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2018 09:29 | Son Güncelleme

28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü Etkinliği Yer: Point Otel Barbaros Tarih: 28 Eylül Saat: 19:00   Cersaie Fuarı Yer: Bologna / İtalya Tarih: 24-28 Eylül Saat: 10:00 Marmomac 2018 Doğal Taş Fuarı Yer: Verona/İtalya Tarih: 26-29 Eylül Saat:10:00   Frankfurt Franchise Expo Yer: Exhibition Center Frankfurt Tarih: 27-29 Eylül Saat: 10:00   MAKTEK Avrasya  Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Tarih: 2-7 Ekim Saat: 10:00 Perakende Geleceğe Bakıyor Yer: WOW Convention Center Tarih: 2 Ekim Saat: 08:30   Netkent ile Turkcell İşbirliği  Yer: Grand Wyndham Otel Levet Tarih: 2 Ekim Saat: 09:30   KoçSistem Basın Toplantısı Yer: Koç Holding Tarih: 2 Ekim Saat: 09:30    Koç Holding ve KoçSistem Lansmanı Yer: Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri  Tarih: 2 Ekim Saat: 17:00 İstanbul Üniversitesi Bahçıvan Okulu Etkinliği Yer: İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Bahçeköy Kampüsü Tarih: 3 Ekim Saat: 09:30   Dünya Otomotiv Konferansı Yer: Wyndham Grand Levent Tarih: 4-5 Ekim Saat: 10:00   Rusya, Suudi Arabistan ve ABD: Üç Büyük Petrol Üreticisi Arasında Tedarik Dinamikleri Semineri Yer: Karaköy Minevra Palas Tarih: 4 Ekim Saat: 17:30   VistaJet Özel Havacılık Basın Toplantısı  Yer: Gözen Air Services, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali Tarih: 5 Ekim Saat: 10:00   9.

28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü Etkinliği

Yer: Point Otel Barbaros

Tarih: 28 Eylül

Saat: 19:00

Cersaie Fuarı

Yer: Bologna / İtalya

Tarih: 24-28 Eylül

Saat: 10:00

Marmomac 2018 Doğal Taş Fuarı

Yer: Verona/İtalya

Tarih: 26-29 Eylül

Saat:10:00

Frankfurt Franchise Expo

Yer: Exhibition Center Frankfurt

Tarih: 27-29 Eylül

Saat: 10:00

MAKTEK Avrasya

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Tarih: 2-7 Ekim

Saat: 10:00

Perakende Geleceğe Bakıyor

Yer: WOW Convention Center

Tarih: 2 Ekim

Saat: 08:30

Netkent ile Turkcell İşbirliği

Yer: Grand Wyndham Otel Levet

Tarih: 2 Ekim

Saat: 09:30

KoçSistem Basın Toplantısı

Yer: Koç Holding

Tarih: 2 Ekim

Saat: 09:30

Koç Holding ve KoçSistem Lansmanı

Yer: Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri

Tarih: 2 Ekim

Saat: 17:00

İstanbul Üniversitesi Bahçıvan Okulu Etkinliği

Yer: İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Bahçeköy Kampüsü

Tarih: 3 Ekim

Saat: 09:30

Dünya Otomotiv Konferansı

Yer: Wyndham Grand Levent

Tarih: 4-5 Ekim

Saat: 10:00

Rusya, Suudi Arabistan ve ABD: Üç Büyük Petrol Üreticisi Arasında Tedarik Dinamikleri Semineri

Yer: Karaköy Minevra Palas

Tarih: 4 Ekim

Saat: 17:30

VistaJet Özel Havacılık Basın Toplantısı

Yer: Gözen Air Services, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali

Tarih: 5 Ekim

Saat: 10:00

9. Uluslararası İnşaatte Kalite Zirvesi

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 11 Ekim

Saat: 10:00

3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi

Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

Tarih: 17-18 Ekim

Saat: 10:00

MESA Çubuklu 28 Lansman

Yer: Çubuklu 28 Projesi Satış Ofisi

Tarih: 18 Ekim

Saat: 10.00

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