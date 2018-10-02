FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2018 09:35 | Son Güncelleme

Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme Sorumluluğunda Durum ve Gelecek Çalıştayı Yer: ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri Tarih: 2 Ekim Saat: 10:00   MAKTEK Avrasya  Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Tarih: 2-7 Ekim Saat: 10:00 Perakende Geleceğe Bakıyor Yer: WOW Convention Center Tarih: 2 Ekim Saat: 08:30   Netkent ile Turkcell İşbirliği  Yer: Grand Wyndham Otel Levet Tarih: 2 Ekim Saat: 09:30   KoçSistem Basın Toplantısı Yer: Koç Holding Tarih: 2 Ekim Saat: 09:30    Koç Holding ve KoçSistem Lansmanı Yer: Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri  Tarih: 2 Ekim Saat: 17:00 İstanbul Üniversitesi Bahçıvan Okulu Etkinliği Yer: İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Bahçeköy Kampüsü Tarih: 3 Ekim Saat: 09:30   11.

Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme Sorumluluğunda Durum ve Gelecek Çalıştayı

Yer: ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri

Tarih: 2 Ekim

Saat: 10:00

MAKTEK Avrasya

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Tarih: 2-7 Ekim

Saat: 10:00

Perakende Geleceğe Bakıyor

Yer: WOW Convention Center

Tarih: 2 Ekim

Saat: 08:30

Netkent ile Turkcell İşbirliği

Yer: Grand Wyndham Otel Levet

Tarih: 2 Ekim

Saat: 09:30

KoçSistem Basın Toplantısı

Yer: Koç Holding

Tarih: 2 Ekim

Saat: 09:30

Koç Holding ve KoçSistem Lansmanı

Yer: Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri

Tarih: 2 Ekim

Saat: 17:00

İstanbul Üniversitesi Bahçıvan Okulu Etkinliği

Yer: İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Bahçeköy Kampüsü

Tarih: 3 Ekim

Saat: 09:30

11. İstanbul Moda Konferansı

Yer: Çırağan Sarayı

Tarih: 3-4 Ekim

Saat: 08:30

Dünya Otomotiv Konferansı

Yer: Wyndham Grand Levent

Tarih: 4-5 Ekim

Saat: 10:00

Rusya, Suudi Arabistan ve ABD: Üç Büyük Petrol Üreticisi Arasında Tedarik Dinamikleri Semineri

Yer: Karaköy Minevra Palas

Tarih: 4 Ekim

Saat: 17:30

VistaJet Özel Havacılık Basın Toplantısı

Yer: Gözen Air Services, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali

Tarih: 5 Ekim

Saat: 10:00

GPD

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