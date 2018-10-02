İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme Sorumluluğunda Durum ve Gelecek Çalıştayı
Yer: ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri
Tarih: 2 Ekim
Saat: 10:00
MAKTEK Avrasya
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 2-7 Ekim
Saat: 10:00
Perakende Geleceğe Bakıyor
Yer: WOW Convention Center
Tarih: 2 Ekim
Saat: 08:30
Netkent ile Turkcell İşbirliği
Yer: Grand Wyndham Otel Levet
Tarih: 2 Ekim
Saat: 09:30
KoçSistem Basın Toplantısı
Yer: Koç Holding
Tarih: 2 Ekim
Saat: 09:30
Koç Holding ve KoçSistem Lansmanı
Yer: Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri
Tarih: 2 Ekim
Saat: 17:00
İstanbul Üniversitesi Bahçıvan Okulu Etkinliği
Yer: İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Bahçeköy Kampüsü
Tarih: 3 Ekim
Saat: 09:30
11. İstanbul Moda Konferansı
Yer: Çırağan Sarayı
Tarih: 3-4 Ekim
Saat: 08:30
Dünya Otomotiv Konferansı
Yer: Wyndham Grand Levent
Tarih: 4-5 Ekim
Saat: 10:00
Rusya, Suudi Arabistan ve ABD: Üç Büyük Petrol Üreticisi Arasında Tedarik Dinamikleri Semineri
Yer: Karaköy Minevra Palas
Tarih: 4 Ekim
Saat: 17:30
VistaJet Özel Havacılık Basın Toplantısı
Yer: Gözen Air Services, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali
Tarih: 5 Ekim
Saat: 10:00
GPD
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