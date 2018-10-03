FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2018 09:39 | Son Güncelleme

İstanbul Üniversitesi Bahçıvan Okulu Etkinliği Yer: İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Bahçeköy Kampüsü Tarih: 3 Ekim Saat: 09:30   11.

İstanbul Üniversitesi Bahçıvan Okulu Etkinliği

Yer: İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Bahçeköy Kampüsü

Tarih: 3 Ekim

Saat: 09:30

11. İstanbul Moda Konferansı

Yer: Çırağan Sarayı

Tarih: 3-4 Ekim

Saat: 08:30

Dünya Otomotiv Konferansı

Yer: Wyndham Grand Levent

Tarih: 4-5 Ekim

Saat: 10:00

Rusya, Suudi Arabistan ve ABD: Üç Büyük Petrol Üreticisi Arasında Tedarik Dinamikleri Semineri

Yer: Karaköy Minevra Palas

Tarih: 4 Ekim

Saat: 17:30

VistaJet Özel Havacılık Basın Toplantısı

Yer: Gözen Air Services, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali

Tarih: 5 Ekim

Saat: 10:00

Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması: Deprem Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Sempozyumu

Yer: Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu

Tarih: 5 Ekim

Saat: 13:30

GPD

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