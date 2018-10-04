İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

11. İstanbul Moda Konferansı
Yer: Çırağan Sarayı
Tarih: 3-4 Ekim
Saat: 08:30
Dünya Otomotiv Konferansı
Yer: Wyndham Grand Levent
Tarih: 4-5 Ekim
Saat: 10:00
Rusya, Suudi Arabistan ve ABD: Üç Büyük Petrol Üreticisi Arasında Tedarik Dinamikleri Semineri
Yer: Karaköy Minevra Palas
Tarih: 4 Ekim
Saat: 17:30
Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu Basın Toplantısı
Yer: Feriye Restaurant
Tarih: 5 Ekim
Saat: 09:00
VistaJet Özel Havacılık Basın Toplantısı
Yer: Gözen Air Services, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali
Tarih: 5 Ekim
Saat: 10:00
Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması: Deprem Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Sempozyumu
Yer: Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu
Tarih: 5 Ekim
Saat: 13:30
GPD
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