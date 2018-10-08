İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İstanbul Politikalar Merkezi "Türkiye'deki Suriyeliler" Paneli
Yer: IKSV
Tarih: 8 Ekim
Saat: 17:00
Factors Chain International Konferansı
Yer: Swissotel / Fuji Salonu
Tarih: 8-9 Ekim
Saat: 09:00
GPD
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