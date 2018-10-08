FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2018 23:04 | Son Güncelleme

Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu Basın Toplantısı Yer: Feriye Restaurant Tarih: 5 Ekim Saat: 09:00   VistaJet Özel Havacılık Basın Toplantısı  Yer: Gözen Air Services, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali Tarih: 5 Ekim Saat: 10:00   Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması: Deprem Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Sempozyumu Yer: Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu Tarih: 5 Ekim Saat: 13:30   İstanbul Politikalar Merkezi "Türkiye'deki Suriyeliler" Paneli Yer: IKSV  Tarih: 8 Ekim Saat: 17:00   GPD

Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu Basın Toplantısı

Yer: Feriye Restaurant

Tarih: 5 Ekim

Saat: 09:00

VistaJet Özel Havacılık Basın Toplantısı

Yer: Gözen Air Services, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali

Tarih: 5 Ekim

Saat: 10:00

Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması: Deprem Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Sempozyumu

Yer: Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu

Tarih: 5 Ekim

Saat: 13:30

İstanbul Politikalar Merkezi "Türkiye'deki Suriyeliler" Paneli

Yer: IKSV

Tarih: 8 Ekim

Saat: 17:00

GPD

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