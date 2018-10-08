İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu Basın Toplantısı
Yer: Feriye Restaurant
Tarih: 5 Ekim
Saat: 09:00
VistaJet Özel Havacılık Basın Toplantısı
Yer: Gözen Air Services, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali
Tarih: 5 Ekim
Saat: 10:00
Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması: Deprem Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Sempozyumu
Yer: Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu
Tarih: 5 Ekim
Saat: 13:30
İstanbul Politikalar Merkezi "Türkiye'deki Suriyeliler" Paneli
Yer: IKSV
Tarih: 8 Ekim
Saat: 17:00
GPD
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