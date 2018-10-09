İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Factors Chain International Konferansı
Yer: Swissotel / Fuji Salonu
Tarih: 8-9 Ekim
Saat: 09:00
GPD
Motorine zam!
Şirketlerin kredi yapılandırması nasıl olacak?
Son dakika! Türkiye'den kritik çelik ithalatı kararı
Hayatınızı kolaylaştıracak yepyeni bir uygulama: OtoParlat
Dacia Duster, emisyon standartlarına uyum sağlayacak!
Dolar ne kadar? 8 Ekim dolar yorumları
Bakan Albayrak: Ekonomide dengelenme başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Dolar ne kadar? 5 Ekim dolar kuru yorumları
Okuyucu Yorumları 0 yorum