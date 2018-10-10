FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2018 09:02 | Son Güncelleme

Metro Basın Toplantısı Yer: Güneşli Gastronometro Tarih: 10 Ekim Saat: 10:00   Türk Telekom Basın Toplantısı Yer: Türk Telekom Konferans Salonu Tarih: 10 Ekim Saat: 09:30 Altınbaş Üniversitesi "Merak, Bilim ve Analiz (Üniversitede Nasıl Çalışmalı?)" Konferansı Yer: Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Tarih: 10 Ekim Saat: 10:00   3.Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması  Yer: Raffles Hotel Tarih: 10 Ekim Saat: 19:00   Türkiye- Afrika II.

Metro Basın Toplantısı

Yer: Güneşli Gastronometro

Tarih: 10 Ekim

Saat: 10:00

Türk Telekom Basın Toplantısı

Yer: Türk Telekom Konferans Salonu

Tarih: 10 Ekim

Saat: 09:30

Altınbaş Üniversitesi "Merak, Bilim ve Analiz (Üniversitede Nasıl Çalışmalı?)" Konferansı

Yer: Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi

Tarih: 10 Ekim

Saat: 10:00

3.Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması

Yer: Raffles Hotel

Tarih: 10 Ekim

Saat: 19:00

Türkiye- Afrika II. Ekonomi Ve İş Forumu

Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Salonu

Tarih: 10-11 Ekim

Saat: 10:00

1. İstanbul Gizlilik Sempozyumu

Yer: Grand Pera Taksim

Tarih: 11-12 Ekim

Saat: 08:30

Kristal Elma Yaratıcılık Festivali

Yer: Bomontiada / Monochrome

Tarih: 11 Ekim

Saat: 08:45

41 North Business School Basın Toplantısı

Yer: Ferko Signature

Tarih: 11 Ekim

Saat: 09:00

9. Uluslararası İnşaatte Kalite Zirvesi

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 11 Ekim

Saat: 10:00

4. Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı

Yer: Hilton Convention Center

Tarih: 11 Ekim

Saat: 10:00

Türkiye İhracatçılar Meclisi Türkiye'nin Girişimciler Ödül Töreni

Yer: Çırağan Sarayı Balo Salonu

Tarih: 11 Ekim

Saat: 18:30

16’ncı "Bayim Olur Musun" Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı

Yer: CNR Fuar Merkezi / Salon 5-6-7

Tarih: 11-14 Ekim

Saat: 11:00

Blockchain Türkiye Platformu Basın Toplantısı

Yer: Sky Lounge Zorlu PSM

Tarih: 12 Ekim

Saat: 09:00

Sürdürülebilir Tarım İlkeleri Toplantısı

Yer: Tekfen Tower

Tarih: 12 Ekim

Saat: 09:00

9. İngiltere-Türkiye İş Forumu

Yer: Hilton Bosphorus İstanbul

Tarih: 16 Ekim

Saat: 10:00

KAGİDER Proje 15 Girişimcilik Kampı Tanıtımı

Yer: Lazzoni hotel

Tarih: 16 Ekim

Saat: 19:30

ANKIROS/ANNOFER/TURKCAST Basın Toplantısı

Yer: Divan Taksim

Tarih: 17 Ekim

Saat: 09:30

Melek Yatırımcılık ve Girişim Sermayesi Paneli

Yer: TOSB Konferans Salonu

Tarih: 17 Ekim

Saat: 10:00

Tayvan ve Türkiye Yeşil Enerji ve Akıllı Şehir Endüstrileri Forumu

Yer: Shangria-La Bosphorus

Tarih: 17 Ekim

Saat: 10:00

Tayvan ve Türkiye Yeşil Enerji ve Akıllı Şehir Endüstrileri Forumu

Yer: Shangri-La Bosphorus

Tarih: 17 Ekim

Saat: 10:00

3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi

Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

Tarih: 17-18 Ekim

Saat: 10:00

Sabancı Vakfı Ekim Zamanı

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