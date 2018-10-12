İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

16’ncı "Bayim Olur Musun" Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı
Yer: CNR Fuar Merkezi / Salon 5-6-7
Tarih: 11-14 Ekim
Saat: 11:00
Blockchain Türkiye Platformu Basın Toplantısı
Yer: Sky Lounge Zorlu PSM
Tarih: 12 Ekim
Saat: 09:00
Sürdürülebilir Tarım İlkeleri Toplantısı
Yer: Tekfen Tower
Tarih: 12 Ekim
Saat: 09:00
SKD Türkiye Sürdürülebilir Tarım ve Gıdaya Erişim Toplantısı
Yer: Tekfen Tower
Tarih: 12 Ekim
Saat: 09:00
İstanbul Gençlik Platformu Başarısızlık Zirvesi
Yer: Caddebostan Kültür Merkezi
Tarih: 12 Ekim
Saat: 10:00
Kadıköy Belediyesi ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği "Kadıköy" Konferansı
Yer: Hilton İstanbul Kozyatağı
Tarih: 13 Ekim
Saat: 09:00
UNDP - Sosyal Fayda Zirvesi
Yer: Hilton Bosphorus convention Center
Tarih: 15 Ekim
Saat: 09:30
9. İngiltere-Türkiye İş Forumu
Yer: Hilton Bosphorus İstanbul
Tarih: 16 Ekim
Saat: 10:00
Prosegur Alarm Basın Lansmanı
Yer: Dedeman Otel Gayrettepe
Tarih: 16 Ekim
Saat: 10.00
KAGİDER Proje 15 Girişimcilik Kampı Tanıtımı
Yer: Lazzoni hotel
Tarih: 16 Ekim
Saat: 19:30
ANKIROS/ANNOFER/TURKCAST Basın Toplantısı
Yer: Divan Taksim
Tarih: 17 Ekim
Saat: 09:30
Melek Yatırımcılık ve Girişim Sermayesi Paneli
Yer: TOSB Konferans Salonu
Tarih: 17 Ekim
Saat: 10:00
Tayvan ve Türkiye Yeşil Enerji ve Akıllı Şehir Endüstrileri Forumu
Yer: Shangria-La Bosphorus
Tarih: 17 Ekim
Saat: 10:00
Tayvan ve Türkiye Yeşil Enerji ve Akıllı Şehir Endüstrileri Forumu
Yer: Shangri-La Bosphorus
Tarih: 17 Ekim
Saat: 10:00
Sürdürülebilir İş Ödülleri
Yer: Fairmont Quasar İstanbul Oteli
Tarih: 17 Ekim
Saat: 20:00
3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi
Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi
Tarih: 17-18 Ekim
Saat: 10:00
Sabancı Vakfı Ekim Zamanı
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