FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 08:57 | Son Güncelleme

16’ncı "Bayim Olur Musun" Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı Yer: CNR Fuar Merkezi / Salon 5-6-7 Tarih: 11-14 Ekim Saat: 11:00 Blockchain Türkiye Platformu Basın Toplantısı Yer: Sky Lounge Zorlu PSM Tarih: 12 Ekim Saat: 09:00   Sürdürülebilir Tarım İlkeleri Toplantısı Yer: Tekfen Tower Tarih: 12 Ekim Saat: 09:00   SKD Türkiye Sürdürülebilir Tarım ve Gıdaya Erişim Toplantısı Yer: Tekfen Tower Tarih: 12 Ekim Saat: 09:00   İstanbul Gençlik Platformu Başarısızlık Zirvesi Yer: Caddebostan Kültür Merkezi Tarih: 12 Ekim Saat: 10:00 Kadıköy Belediyesi ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği "Kadıköy" Konferansı Yer: Hilton İstanbul Kozyatağı Tarih: 13 Ekim Saat: 09:00   UNDP - Sosyal Fayda Zirvesi Yer: Hilton Bosphorus convention Center Tarih: 15 Ekim Saat: 09:30   9.

16’ncı "Bayim Olur Musun" Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı

Yer: CNR Fuar Merkezi / Salon 5-6-7

Tarih: 11-14 Ekim

Saat: 11:00

Blockchain Türkiye Platformu Basın Toplantısı

Yer: Sky Lounge Zorlu PSM

Tarih: 12 Ekim

Saat: 09:00

Sürdürülebilir Tarım İlkeleri Toplantısı

Yer: Tekfen Tower

Tarih: 12 Ekim

Saat: 09:00

SKD Türkiye Sürdürülebilir Tarım ve Gıdaya Erişim Toplantısı

Yer: Tekfen Tower

Tarih: 12 Ekim

Saat: 09:00

İstanbul Gençlik Platformu Başarısızlık Zirvesi

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Tarih: 12 Ekim

Saat: 10:00

Kadıköy Belediyesi ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği "Kadıköy" Konferansı

Yer: Hilton İstanbul Kozyatağı

Tarih: 13 Ekim

Saat: 09:00

UNDP - Sosyal Fayda Zirvesi

Yer: Hilton Bosphorus convention Center

Tarih: 15 Ekim

Saat: 09:30

9. İngiltere-Türkiye İş Forumu

Yer: Hilton Bosphorus İstanbul

Tarih: 16 Ekim

Saat: 10:00

Prosegur Alarm Basın Lansmanı

Yer: Dedeman Otel Gayrettepe

Tarih: 16 Ekim

Saat: 10.00

KAGİDER Proje 15 Girişimcilik Kampı Tanıtımı

Yer: Lazzoni hotel

Tarih: 16 Ekim

Saat: 19:30

ANKIROS/ANNOFER/TURKCAST Basın Toplantısı

Yer: Divan Taksim

Tarih: 17 Ekim

Saat: 09:30

Melek Yatırımcılık ve Girişim Sermayesi Paneli

Yer: TOSB Konferans Salonu

Tarih: 17 Ekim

Saat: 10:00

Tayvan ve Türkiye Yeşil Enerji ve Akıllı Şehir Endüstrileri Forumu

Yer: Shangria-La Bosphorus

Tarih: 17 Ekim

Saat: 10:00

Tayvan ve Türkiye Yeşil Enerji ve Akıllı Şehir Endüstrileri Forumu

Yer: Shangri-La Bosphorus

Tarih: 17 Ekim

Saat: 10:00

Sürdürülebilir İş Ödülleri

Yer: Fairmont Quasar İstanbul Oteli

Tarih: 17 Ekim

Saat: 20:00

3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi

Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

Tarih: 17-18 Ekim

Saat: 10:00

Sabancı Vakfı Ekim Zamanı

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