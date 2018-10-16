İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

9. İngiltere-Türkiye İş Forumu
Yer: Hilton Bosphorus İstanbul
Tarih: 16 Ekim
Saat: 10:00
Prosegur Alarm Basın Lansmanı
Yer: Dedeman Otel Gayrettepe
Tarih: 16 Ekim
Saat: 10.00
KAGİDER Proje 15 Girişimcilik Kampı Tanıtımı
Yer: Lazzoni Hotel
Tarih: 16 Ekim
Saat: 19:30
ANKIROS/ANNOFER/TURKCAST Basın Toplantısı
Yer: Divan Taksim
Tarih: 17 Ekim
Saat: 09:30
Melek Yatırımcılık ve Girişim Sermayesi Paneli
Yer: TOSB Konferans Salonu
Tarih: 17 Ekim
Saat: 10:00
Tayvan ve Türkiye Yeşil Enerji ve Akıllı Şehir Endüstrileri Forumu
Yer: Shangria-La Bosphorus
Tarih: 17 Ekim
Saat: 10:00
Sürdürülebilir İş Ödülleri
Yer: Fairmont Quasar İstanbul Oteli
Tarih: 17 Ekim
Saat: 20:00
3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi
Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi
Tarih: 17-18 Ekim
Saat: 10:00
Sabancı Vakfı Ekim Zamanı
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