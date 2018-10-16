FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2018 09:25 | Son Güncelleme

9.

9. İngiltere-Türkiye İş Forumu

Yer: Hilton Bosphorus İstanbul

Tarih: 16 Ekim

Saat: 10:00

Prosegur Alarm Basın Lansmanı

Yer: Dedeman Otel Gayrettepe

Tarih: 16 Ekim

Saat: 10.00

KAGİDER Proje 15 Girişimcilik Kampı Tanıtımı

Yer: Lazzoni Hotel

Tarih: 16 Ekim

Saat: 19:30

ANKIROS/ANNOFER/TURKCAST Basın Toplantısı

Yer: Divan Taksim

Tarih: 17 Ekim

Saat: 09:30

Melek Yatırımcılık ve Girişim Sermayesi Paneli

Yer: TOSB Konferans Salonu

Tarih: 17 Ekim

Saat: 10:00

Tayvan ve Türkiye Yeşil Enerji ve Akıllı Şehir Endüstrileri Forumu

Yer: Shangria-La Bosphorus

Tarih: 17 Ekim

Saat: 10:00

Sürdürülebilir İş Ödülleri

Yer: Fairmont Quasar İstanbul Oteli

Tarih: 17 Ekim

Saat: 20:00

3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi

Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

Tarih: 17-18 Ekim

Saat: 10:00

Sabancı Vakfı Ekim Zamanı

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