İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

ANKIROS/ANNOFER/TURKCAST Basın Toplantısı
Yer: Divan Taksim
Tarih: 17 Ekim
Saat: 09:30
Melek Yatırımcılık ve Girişim Sermayesi Paneli
Yer: TOSB Konferans Salonu
Tarih: 17 Ekim
Saat: 10:00
Tayvan ve Türkiye Yeşil Enerji ve Akıllı Şehir Endüstrileri Forumu
Yer: Shangria-La Bosphorus
Tarih: 17 Ekim
Saat: 10:00
Sürdürülebilir İş Ödülleri
Yer: Fairmont Quasar İstanbul Oteli
Tarih: 17 Ekim
Saat: 20:00
AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi
Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi
Tarih: 17-18 Ekim
Saat: 10:00
Sabancı Vakfı Ekim Zamanı
Emekli olacaklara 'avans' müjdesi
Çalışanların internet kullanımı takip edilebilir
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