FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2018 09:09 | Son Güncelleme

ANKIROS/ANNOFER/TURKCAST Basın Toplantısı Yer: Divan Taksim Tarih: 17 Ekim Saat: 09:30 Melek Yatırımcılık ve Girişim Sermayesi Paneli  Yer: TOSB Konferans Salonu Tarih: 17 Ekim Saat: 10:00 Tayvan ve Türkiye Yeşil Enerji ve Akıllı Şehir Endüstrileri Forumu  Yer: Shangria-La Bosphorus Tarih: 17 Ekim Saat: 10:00 Sürdürülebilir İş Ödülleri Yer: Fairmont Quasar İstanbul Oteli Tarih: 17 Ekim Saat: 20:00 3.

ANKIROS/ANNOFER/TURKCAST Basın Toplantısı

Yer: Divan Taksim

Tarih: 17 Ekim

Saat: 09:30

Melek Yatırımcılık ve Girişim Sermayesi Paneli

Yer: TOSB Konferans Salonu

Tarih: 17 Ekim

Saat: 10:00

Tayvan ve Türkiye Yeşil Enerji ve Akıllı Şehir Endüstrileri Forumu

Yer: Shangria-La Bosphorus

Tarih: 17 Ekim

Saat: 10:00

Sürdürülebilir İş Ödülleri

Yer: Fairmont Quasar İstanbul Oteli

Tarih: 17 Ekim

Saat: 20:00

  1. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi

    Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

    Tarih: 17-18 Ekim

    Saat: 10:00

    Sabancı Vakfı Ekim Zamanı

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