İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

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Yer: Çırağan Sarayı Kempinski
Tarih: 19 Ekim
Saat: 08:00
SOCAR Türkiye Star Rafineri Açılışı
Yer: İzmir Aliağa Genel Müdürlük Binası
Tarh: 19 Ekim
Saat: 09:00
MMA Forum İstanbul
Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 24 Ekim
Saat: 09:00
Yüzyılda Doğu Asya'nın Jeopolitiği ve Ekonomisi Toplantısı
Yer: TÜSİAD Konferans Salonu
Tarih: 26 Ekim
Saat: 14:00
Penfest
Yer: Çırağan Sarayı
Tarih: 2-3 Kasım
Saat: 10:00
Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi
Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli
Tarih: 13-14 Kasım
Saat: 10:00
DHA-Ekonomi - Türkiye-İstanbul / Merkez - EKONOMİ SERVİSİ
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