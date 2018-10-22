İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

MMA Forum İstanbul
Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 24 Ekim
Saat: 09:00
CVG Hukuk ve Danışmanlık Bürosu Semineri
Yer: KoçPera
Tarih: 25 Ekim
Saat: 09:30
21. Yüzyılda Doğu Asya'nın Jeopolitiği ve Ekonomisi Toplantısı
Yer: TÜSİAD Konferans Salonu
Tarih: 26 Ekim
Saat: 14:00
Penfest
Yer: Çırağan Sarayı
Tarih: 2-3 Kasım
Saat: 10:00
Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi
Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli
Tarih: 13-14 Kasım
Saat: 10:00
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