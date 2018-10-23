FİNANS

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2018 09:05 | Son Güncelleme

MMA Forum İstanbul  Yer: Swissotel The Bosphorus Tarih: 24 Ekim Saat: 09:00 Piyalepaşa İstanbul Basın Toplantısı Yer: Piyalepaşa İstanbul Satış Ofisi Tarih: 24 Ekim Saat: 09:30 CVG Hukuk ve Danışmanlık Bürosu Semineri Yer: KoçPera Tarih: 25 Ekim Saat: 09:30 GESS Fuar ve Konferansları Yer: WOW İstanbul Kongre Merkezi Tarih: 25-27 Ekim Saat: 10:00 Merih Asansör Akademi Açılışı Yer: Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu  Trih: 25 Ekim Saat: 10:30 21.

MMA Forum İstanbul

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 24 Ekim

Saat: 09:00

Piyalepaşa İstanbul Basın Toplantısı

Yer: Piyalepaşa İstanbul Satış Ofisi

Tarih: 24 Ekim

Saat: 09:30

CVG Hukuk ve Danışmanlık Bürosu Semineri

Yer: KoçPera

Tarih: 25 Ekim

Saat: 09:30

GESS Fuar ve Konferansları

Yer: WOW İstanbul Kongre Merkezi

Tarih: 25-27 Ekim

Saat: 10:00

Merih Asansör Akademi Açılışı

Yer: Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu

Trih: 25 Ekim

Saat: 10:30

21. Yüzyılda Doğu Asya'nın Jeopolitiği ve Ekonomisi Toplantısı

Yer: TÜSİAD Konferans Salonu

Tarih: 26 Ekim

Saat: 14:00

PMO Kuyubaşı Toplantısı

Yer: Ankara PMO Genel Merkezi

Tarih: 29 Ekim

Saat: 13:00

INFLOW Ödülleri

Yer: Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus

Tarih: 30 Ekim

Saat: 19:00

MacAfee Güvenlik Zirvesi

Yer. Wyndham Grand Levent Oteli

Tarih: 1 Kasım

Saat: 08:30

Penfest

Yer: Çırağan Sarayı

Tarih: 2-3 Kasım

Saat: 10:00

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi

Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli

Tarih: 13-14 Kasım

Saat: 10:00

PARTNER'Abartılacak bir durum yok!''Abartılacak bir durum yok!'
'Sektörün en ağır fuarı', gün sayıyor'Sektörün en ağır fuarı', gün sayıyor
Güney Amerika’dan gelen turist sayısı yüzde 70 arttı Güney Amerika’dan gelen turist sayısı yüzde 70 arttı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Blok zinciri mühendislerinin maaşı 15 bin dolara çıktı

Blok zinciri mühendislerinin maaşı 15 bin dolara çıktı

2018'de en çok satılan otomobiller belli oldu!

2018'de en çok satılan otomobiller belli oldu!

Araç plakaları değişiyor!

Araç plakaları değişiyor!

Eşinin tarifiyle başladı, fabrika kurdu!

Eşinin tarifiyle başladı, fabrika kurdu!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Sektörün en ağır fuarı', gün sayıyor

'Sektörün en ağır fuarı', gün sayıyor

Güney Amerika’dan gelen turist sayısı yüzde 70 arttı 

Güney Amerika’dan gelen turist sayısı yüzde 70 arttı 

Pamuk fiyatı düştü, üretici zorda

Pamuk fiyatı düştü, üretici zorda

Yeni Nesil Suzuki Jimny Kasım’da Türkiye’de

Yeni Nesil Suzuki Jimny Kasım’da Türkiye’de

Kentler salyangozları sarıya dönüştürüyor

Kentler salyangozları sarıya dönüştürüyor

Konkordato komiseri yetiştirecekler

Konkordato komiseri yetiştirecekler

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.