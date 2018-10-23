İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

MMA Forum İstanbul
Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 24 Ekim
Saat: 09:00
Piyalepaşa İstanbul Basın Toplantısı
Yer: Piyalepaşa İstanbul Satış Ofisi
Tarih: 24 Ekim
Saat: 09:30
CVG Hukuk ve Danışmanlık Bürosu Semineri
Yer: KoçPera
Tarih: 25 Ekim
Saat: 09:30
GESS Fuar ve Konferansları
Yer: WOW İstanbul Kongre Merkezi
Tarih: 25-27 Ekim
Saat: 10:00
Merih Asansör Akademi Açılışı
Yer: Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu
Trih: 25 Ekim
Saat: 10:30
21. Yüzyılda Doğu Asya'nın Jeopolitiği ve Ekonomisi Toplantısı
Yer: TÜSİAD Konferans Salonu
Tarih: 26 Ekim
Saat: 14:00
PMO Kuyubaşı Toplantısı
Yer: Ankara PMO Genel Merkezi
Tarih: 29 Ekim
Saat: 13:00
INFLOW Ödülleri
Yer: Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus
Tarih: 30 Ekim
Saat: 19:00
MacAfee Güvenlik Zirvesi
Yer. Wyndham Grand Levent Oteli
Tarih: 1 Kasım
Saat: 08:30
Penfest
Yer: Çırağan Sarayı
Tarih: 2-3 Kasım
Saat: 10:00
Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi
Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli
Tarih: 13-14 Kasım
Saat: 10:00
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